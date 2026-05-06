Это означает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации на фронте в ближайшие дни. Об этом в комментарии для 24 Канала сообщил советник руководителя Офиса Президента Дмитрий Литвин.

Что говорят во власти о перемирии на 9 мая?

Накануне ряд медиа сообщили, что Украина якобы не планирует соблюдать прекращение огня, предложенного Россией на 8 – 9 мая. В частности, писали, что Киев "не видит смысла" в перемирии, посвященном параду в Москве.

По словам собеседника журналистов во власти, такая позиция объясняется тем, что Россия уже проигнорировала предыдущие инициативы по прекращению огня. Этот комментарий появился на фоне заявлений президента Владимира Зеленского о многочисленных нарушениях режима тишины – по его словам, речь шла о более 1800 случаев только за несколько часов.

В то же время Дмитрий Литвин объяснил, что принцип действий Украины остается неизменным.

Украина будет действовать зеркально: если сегодня происходят атаки со стороны России – будет ответ. Если удары продолжатся завтра – соответствующие действия также будут. До 9 мая еще есть время,

– отметил он.

Предыдущие попытки договориться о прекращении огня уже неоднократно срывались. Украинская сторона ранее отмечала, что без реального соблюдения договоренностей со стороны России любые "символические" перемирия не имеют смысла.

Кроме того, во власти подчеркивали: Украина неоднократно предлагала реальные шаги к прекращению огня, однако они не были поддержаны Россией.

Какое заявление относительно парада сделал Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перемещение российских систем противовоздушной обороны в Москву открывает новые возможности для действий Украины.

По его словам, последние недели Россия активно перебрасывает ПВО из регионов, формируя дополнительные оборонительные кольца вокруг столицы. Это, как отметил глава государства, свидетельствует о том, что Кремль больше занимается безопасностью парада, чем защитой других территорий.

Зеленский подчеркнул, что такие действия одновременно ослабляют оборону других регионов России. Именно это, по его словам, создает дополнительные возможности для украинских "дальнобойных санкций" и определения новых приоритетных целей. Разведка также зафиксировала, что Россия не демонстрирует готовности к прекращению огня.

Кроме военных аспектов, Украина получила данные об экономических планах оккупантов. Речь идет о подготовке к добыче полезных ископаемых на не менее 18 месторождениях на временно оккупированных территориях. Среди ресурсов: титан, литий, графит и другие стратегические материалы. Также Россия планирует продолжить вывоз украинского зерна, что является частью системного экономического давления.

Зеленский отметил, что эти действия повторяют сценарий, который ранее применялся на Донбассе. Отдельно президент обратил внимание на экономические проблемы России. По его словам, потери от санкций растут, что особенно бьет по бюджетам регионов. В итоге, как отметил глава государства, значительная часть российских регионов фактически приближается к банкротству.