Колись авіаційна частина параду на Червоній площі тривала майже 10 хвилин і включала десятки різнотипних літаків – від стратегічних ракетоносців до вертольотів спецназу. Починаючи з 2022 року цей блок то скасовували через «погодні умови», то урізали до мінімуму – і 2026 рік, судячи з офіційних анонсів, продовжить цю тенденцію. 24 Канал зібрав з повідомлень російських ЗМІ інформацію про те, що летітитиме над ворожею столицею 9 травня 2026 року.

Що точно відомо про авіацію на параді 9 травня 2026 року?

Офіційний анонс міністерства оборони Росії є гранично лаконічним. "В ході авіаційної частини параду над Червоною площею пролетять літаки російських пілотажних авіагруп, а на завершення параду льотчики штурмовиків Су-25 розфарбують небо Москви в кольори прапора Російської Федерації", – повідомило відомство.

В цьому році авіаційна частина збережеться, але стане менш масштабною: пілотажні групи виконають демонстраційний проліт, а фінальним акордом стане виступ штурмовиків Су-25 з традиційним розфарбовуванням неба в кольори державного прапора, зазначає "Комсомольська правда".

Точний склад авіагруп станом на 7 травня офіційно не розкритий. В офіційних повідомленнях йдеться про літаки російських пілотажних авіагруп. Саме тому глядачі найчастіше чекають на появу груп "Русскіє вітязі" і "Стрижі", які традиційно беруть участь у повітряній частині парадів. Однак до остаточного затвердження програми краще говорити обережно: точний склад авіації може залежати від рішення організаторів, погоди та заходів безпеки.

Зверніть увагу! Проведення повітряної частини параду можуть скасувати навіть у день події. Зазвичай це відбувається нібито через погоду: низьку хмарність, погану видимість, сильний вітер або інші умови, що роблять проліт небезпечним. В останні роки авіаційну частину в Москві кілька разів скасовували в останній момент. У 2022 році авіапаради по всій Росії скасували через несприятливі погодні умови. Не відбулася повітряна частина параду і в 2023 році.

Яка авіація була в небі над Москвою до 2022 року – і що з неї лишилось?

До 2022 року повітряна частина параду Перемоги в Москві була окремим, ретельно зрежисованим шоу тривалістю близько 10 хвилин. Зазвичай на параді можна було побачити літаки оперативно-тактичної авіації (винищувачі, бомбардувальники та штурмовики), дальньої авіації (дальні бомбардувальники та стратегічні ракетоносці), військово-транспортні борти і спеціалізовані літаки (паливозаправники, літаки далекого радіолокаційного виявлення, повітряні командні пункти), а ще ударні, багатоцільові та військово-транспортні вертольоти армійської авіації, описує Lenta.ru.

А-50у на параді у 2020 році / Фото Wikipedia

Лінійка авіаційної техніки на типовому великому параді складалась із 18 вертольотів і 56 літаків. У складі "важковаговиків" один за одним проходили три військово-транспортні Іл-76МД, стратегічний ракетоносець Ту-160 і чотири Ту-22М3, три Ту-95МС, а також паливозаправник Іл-78, що імітував дозаправку в повітрі, повідомляв ТАСС. Відкривала повітряну частину параду трійка важких транспортних вертольотів Мі-26, за якими летіли екіпажі транспортно-бойових Мі-8, ударних Мі-35, Ка-52 та пілотажна група "Беркути" на ударних вертольотах Мі-28Н, нагадує "Інтерфакс".

На параді 2025 року "Русскіє вітязі" і "Стрижі" керували дев'яткою винищувачів Су-30 і МиГ-29. Замкнули парадний стрій шість штурмовиків Су-25, які розфарбували небо над столицею в кольори російського прапора, зафіксував "Регнум". Цей мінімальний формат 2025 року – пілотажні групи плюс Су-25, судячи з офіційних анонсів, стане й форматом 2026-го.

Іл-76 та Ту-95 на параді / Фото Wikipedia

"Русскіє вітязі" – Су-30СМ. Пілотажна група Повітряно-космічних сил Росії, базується в підмосковній Кубинці. На парадах група "Русскіє вітязі" виступала на літаках Су-30СМ, зазначає Lenta.ru. Су-30СМ — багатоцільовий надманеврений винищувач із двома двигунами з керованим вектором тяги, максимальна швидкість – 2 125 кілометрів на годину, дальність – до 3 000 кілометрів. Разом зі "Стрижами" група утворює "кубинський діамант" із дев'яти машин.

"Стрижі" – МиГ-29. Пілотажна група "Стрижі" виступала на МиГ-29. МиГ-29 – фронтовий винищувач четвертого покоління, максимальна швидкість – 2 400 кілометрів на годину, стеля — 18 кілометрів. Відзначається надзвичайною маневреністю на малих швидкостях, що робить його ідеальним для пілотажних виступів.

Су-25 – штурмовик. Незмінний фінальний акорд кожного авіапараду. Штурмовики Су-25 виконають традиційний проліт із випуском кольорового диму в кольорах ворожого прапора. Су-25 – дозвуковий штурмовик із подвійним бронезахистом кабіни, призначений для вогневої підтримки наземних військ. Максимальна швидкість – 950 кілометрів на годину, бойове навантаження — до 4,4 тонни. Активно використовується і проти України.

Ту-160 – стратегічний ракетоносець. Регулярний учасник великих парадів та обстрілів цивільної інфраструктури України цьогоріч не анонсований. Над головною площею Росії мали пролетіти модернізовані стратегічні бомбардувальники Ту-95МСМ, стратегічні ракетоносці Ту-160 і бомбардувальники Ту-22М3 на попередніх парадах, нагадує ТАСС. Ту-160 – найбільший у світі надзвуковий бойовий літак із крилом змінної стрілоподібності, максимальна швидкість – 2 200 кілометрів на годину, дальність без дозаправки — до 12 000 кілометрів, несе крилаті ракети з ядерними боєголовками.

Ту-95МС – ядерний "пропелер". Ще один стратегічний ракетоносець, традиційний на великих парадах — у 2026-му також не підтверджений. Єдиний у світі серійний бойовий літак із турбогвинтовими двигунами, що перебуває в активній експлуатації. Дальність – понад 10 000 кілометрів, несе крилаті ракети Х-101/Х-102. Активно застосовується для ударів по Україні.

Мі-28Н – ударний вертоліт. На парадах пілотажна група "Беркути" виступала на ударних вертольотах Мі-28Н. Спеціалізований протитанковий вертоліт із всепогодним прицільним комплексом. Озброєний 30-мм гарматою та протитанковими ракетами "Атака". Цьогоріч у програмі не фігурує.

А-50У – "літаюче радіо". У 2019 році в параді брав участь модернізований літак далекого радіолокаційного виявлення і управління А-50У. Аналог американського AWACS, здатний одночасно стежити за 150 повітряними цілями й координувати дії 12 винищувачів. Кілька таких літаків Україна знищила протягом 2024 року.

Через втрати та страх обстрілів Росія проведе парад Перемоги 9 травня 2026 року без військової техніки на Червоній площі, лише з пішими колонами і авіаційним прольотом. Рішення пояснюється "оперативною обстановкою" та зростанням критики через війну в Україні, під час якої українські дрони вражають цілі в Росії.