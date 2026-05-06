Так украинский глава хочет устроить проверку для кремлевского руководителя. Об этом пишет Financial Times.

Смотрите также Не просто украинские БпЛА: аналитик раскрыл, что может больше всего опозорить Путина на параде

Что известно о предложении перемирия?

Российское минобороны объявило об одностороннем прекращении огня с 8 на 9 мая.

"Мы ожидаем, что украинская сторона последует нашему примеру", – заявили россияне в своем заявлении вечером 4 мая.

После Зеленский отметил, что это "абсолютный цинизм", что Россия просит о перемирии, чтобы провести свои пропагандистские торжества. При этом, она так и не прекращала свои атаки на мирные города.

Президент добавил, что Украина готова прекратить обстрелы в ночь на 6 мая, но при этом будет действовать зеркально к действиям России.

Россия может прекратить огонь в любой момент, и это остановит войну и наши ответные действия,

– отметил президент Украины.

Но ночью 5 мая страна-террористка снова устроила массированную ракетную и дроновую атаку на объекты энергетической инфраструктуры.

Для чего Зеленский призвал к режиму тишины?

По мнению FT, своим призывом к раннему и длительному прекращению огня украинский президент решил показать, что Украина открыта к деэскалации.

Так Зеленский проверяет готовность Путина выйти за пределы этого ограниченного и символического перемирия на 9 мая.

Высокопоставленные, которые общались с изданием, считают, что Зеленский хотел продемонстрировать, что если страна-террористка сможет обеспечить перемирие на 9 мая, то она могла бы расширить его на весь фронт войны.

К слову, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж отметил 24 Каналу, что если россияне не готовы к реальному миру и не примут предложение Зеленского, то продемонстрируют миру, что они только играют очередной спектакль.

Чиновники заметили, что своим шагом украинский глава хочет разоблачить противоречие в том, что российский диктатор требует безопасности для своего парада, но при этом продолжает атаки и наступательные операции.

Для Путина 9 мая уже давно стало возможностью показать "военную мощь и национальное единство".

При правлении Путина этот праздник стал средством для представления вторжения в Украину как продолжение Великой Отечественной войны СССР против фашизма – именно так в России называют Вторую мировую войну,

– пишет издание.

Почему Путин хочет перемирия на 9 мая?

FT добавило, что идея режима тишины появилась из-за опасений о безопасности Путина.

Российским властям пришлось сократить масштабы традиционного парада, объясняя это риском атак украинских дронов.

К слову, политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, что такие удары будут иметь психологический и даже практический эффект. Ведь Москве придется стягивать ПВО, а это откроет для Украины значительно "жирнее" цели.

Многие региональные мероприятия также были сокращены или отменены из соображений безопасности. Однако ожидается, что некоторые иностранные чиновники все же посетят эти мероприятия, в частности пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо,

– говорится в материале.

МИД России даже пригрозил, что любое вмешательство Украины в мероприятия на 9 мая может стать причиной "массированного ракетного удара по центру Киева".

Обратите внимание! Несмотря на заявления России о "перемирии", она продолжила терроризировать Украину. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что из-за российских ударов 5 мая погибли 27 человек, еще по меньшей мере 120 получили ранения.



Всего под обстрелами были 9 областей, в частности Запорожье, где погибли 12 гражданских, и Днепр, где есть еще 4 жертвы.

Стоит заметить, что парад 9 мая в Москве впервые за много лет пройдет без тяжелой техники что уже бьет по образу России как "сильного государства". Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что после четырех лет полномасштабной агрессии Москва не имеет ощутимых успехов, потеряла много живой силы и ресурсов, а репутация диктатора серьезно просела.

Что еще известно о предложении перемирия?

Президент Зеленский отметил, что Украина не получала никаких официальных или неофициальных предложений о перемирии ни от Москвы, ни от Вашингтона.

В то же время на открытии ѴІІІ саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский отметил, что технически украинские БпЛА могут долететь на парад в Москву 9 мая.

Но эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала сказал, что Россия может использовать "перемирие" до 9 мая как элемент значительно более широкой игры. В частности, там могут в любом инциденте во время или после парада обвинить Украину и подать это как основание для новой эскалации.