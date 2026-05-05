Журналист, аналитик-международник Александр Демченко в эфире 24 Канала объяснил, что для Кремля здесь опасен не только сам прилет. По его словам, больше всего Путина может ударить публичный срыв парадной картинки, если Москва вместо демонстрации силы покажет панику.

Путина пугает не дрон над Москвой

После удара на Мосфильмовской за несколько дней до 9 мая для Кремля важнейшим стало не то, что где-то в России снова может что-то прилететь, а чтобы вблизи самого парада все выглядело спокойно и контролируемо.

Напомним! 4 мая беспилотник долетел до Москвы и повредил дом на Мосфильмовской улице примерно в 6 километрах от Кремля и в 3 километрах от минобороны России. Политтехнолог Тарас Загородний объяснил, что такие удары заставляют Москву стягивать ПВО в столицу перед 9 мая, а это ослабляет другие направления и открывает для Украины более важные цели – прежде всего нефтяную, газовую и военную инфраструктуру России.

То, что из-за стягивания ПВО к Москве оголяются другие регионы, для Путина не является главной проблемой, потому что Курщина, Белгородщина, Туапсе или любые другие точки для него значат меньше, чем картинка на Красной площади.

Ему важно только, чтобы в Москве, даже не в Москве, а, скажем так, вблизи парада ничего не летало,

– сказал Демченко.

Украинские беспилотники уже не раз появлялись над российской столицей, поэтому сам по себе дрон над Москвой для Кремля не является чем-то новым или шоковым.

К слову! Парад 9 мая в Москве впервые за много лет готовят без тяжелой техники, и это уже бьет по образу России как "сильного государства". Советник Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что после четырех лет большой войны против значительно меньшей Украины Россия не имеет ощутимых успехов, потеряла много людей и ресурсов, а репутация Путина серьезно просела.

Самым болезненным было бы другое развитие событий: сирены прямо во время торжеств, эвакуация Путина в укрытие, паника среди гостей и растерянность в строю, когда парад из символа силы вдруг превращается в картину страха.

Он боится не просто украинского дрона. Он боится позора. Он боится, что под звуки сирен его будут эвакуировать в подземные бункеры, что все гости разбегутся, что вся марширующая рать разбежится в разные стороны,

– подчеркнул аналитик.

Для российской элиты это означает, что даже в центре столицы уже нет прежнего ощущения безопасности, а сам парад приходится проводить в атмосфере нервозности, которую трудно скрыть.

И Трамп, на которого он возлагал ранее такие надежды, все это увидит и скажет: "Ну куда с ним договариваться? Я вообще уже ничего с ним не буду делать",

– подчеркнул аналитик.

То есть проблема для Кремля не только во взрыве как таковом, а в том, как это выглядит со стороны. Чем ближе такие удары подходят к центру Москвы, тем труднее Путину поддерживать образ человека, который якобы все контролирует и может навязывать свои условия другим.

Что известно об игре вокруг "перемирия"

Мирные переговоры дальше буксуют, потому что Россия не отказывается от тактики затягивания. Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер отметил, что за последние 5 – 6 месяцев Украина показывала готовность к компромиссам, но Кремль этого не делает, а Дональд Трамп не использовал серьезные рычаги давления на Москву, в частности новые санкции, поэтому Путин и дальше только имитирует готовность говорить.

4 мая Россия сама объявила "перемирие" на 8 – 9 мая, но сразу пригрозила ударами, если празднование в Москве будет сорвано. Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко считает, что Кремлю нужно не реальное прекращение огня, а спокойный парад для Путина, а после него Москва может попытаться использовать любой инцидент как повод для новой эскалации.

В ответ Украина предложила начать режим тишины с 6 мая, чтобы сразу стало видно, действительно ли Россия хочет остановить огонь. Михаил Подоляк объяснил, что если Москва не готова поддержать паузу раньше, а настаивает только на 8 – 9 мая, то ей нужно не перемирие, а только безопасное празднование на Красной площади.