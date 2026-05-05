Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко в ефірі 24 Каналу пояснив, що для Кремля тут небезпечний не лише сам приліт. За його словами, найбільше Путіна може вдарити публічний зрив парадної картинки, якщо Москва замість демонстрації сили покаже паніку.

Путіна лякає не дрон над Москвою

Після удару на Мосфільмівській за кілька днів до 9 травня для Кремля найважливішим стало не те, що десь у Росії знову може щось прилетіти, а щоб поблизу самого параду все виглядало спокійно і контрольовано.

Нагадаємо! 4 травня безпілотник долетів до Москви й пошкодив будинок на Мосфільмівській вулиці приблизно за 6 кілометрів від Кремля і за 3 кілометри від міноборони Росії. Політтехнолог Тарас Загородній пояснив, що такі удари змушують Москву стягувати ППО до столиці перед 9 травня, а це послаблює інші напрямки і відкриває для України важливіші цілі – насамперед нафтову, газову і військову інфраструктуру Росії.

Те, що через стягування ППО до Москви оголюються інші регіони, для Путіна не є головною проблемою, бо Курщина, Бєлгородщина, Туапсе чи будь-які інші точки для нього важать менше, ніж картинка на Червоній площі.

Йому важливо тільки, щоб у Москві, навіть не в Москві, а, скажімо так, поблизу параду нічого не літало,

– сказав Демченко.

Українські безпілотники вже не раз з'являлися над російською столицею, тож сам по собі дрон над Москвою для Кремля не є чимось новим або шоковим.

До слова! Парад 9 травня у Москві вперше за багато років готують без важкої техніки, і це вже б'є по образу Росії як "сильної держави". Радник Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що після чотирьох років великої війни проти значно меншої України Росія не має відчутних успіхів, втратила багато людей і ресурсів, а репутація Путіна серйозно просіла.

Найболючішим був би інший розвиток подій: сирени просто під час урочистостей, евакуація Путіна в укриття, паніка серед гостей і розгубленість у строю, коли парад із символу сили раптом перетворюється на картину страху.

Він боїться не просто українського дрона. Він боїться ганьби. Він боїться, що під звуки сирен його будуть евакуйовувати в підземні бункери, що всі гості розбіжаться, що вся маршируюча рать розбіжиться в різні сторони,

– наголосив аналітик.

Для російської еліти це означає, що навіть у центрі столиці вже немає колишнього відчуття безпеки, а сам парад доводиться проводити в атмосфері нервозності, яку важко сховати.

І Трамп, на якого він покладав раніше такі надії, все це побачить і скаже: "Ну куди з ним домовлятися? Я взагалі вже нічого з ним не буду робити",

– наголосив аналітик.

Тобто проблема для Кремля не лише у вибуху як такому, а в тому, як це виглядає збоку. Чим ближче такі удари підходять до центру Москви, тим важче Путіну підтримувати образ людини, яка нібито все контролює і може нав'язувати свої умови іншим.

Що відомо про гру навколо "перемир'я"

Мирні переговори далі буксують, бо Росія не відмовляється від тактики затягування. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер зазначив, що за останні 5 – 6 місяців Україна показувала готовність до компромісів, але Кремль цього не робить, а Дональд Трамп не використав серйозні важелі тиску на Москву, зокрема нові санкції, тому Путін і далі лише імітує готовність говорити.

4 травня Росія сама оголосила "перемир'я" на 8 – 9 травня, але одразу пригрозила ударами, якщо святкування в Москві буде зірване. Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко вважає, що Кремлю потрібне не реальне припинення вогню, а спокійний парад для Путіна, а після нього Москва може спробувати використати будь-який інцидент як привід для нової ескалації.

У відповідь Україна запропонувала почати режим тиші з 6 травня, щоб одразу стало видно, чи справді Росія хоче зупинити вогонь. Михайло Подоляк пояснив, що якщо Москва не готова підтримати паузу раніше, а наполягає лише на 8 – 9 травня, то їй потрібне не перемир'я, а лише безпечне святкування на Червоній площі.