Видання CNN повідомляє, що Шойгу може навіть готувати державний переворот проти Путіна. Військові та політичні експерти спеціально для 24 Каналу розібрали можливість зміни влади в Росії загалом і спалаху бунту проти Путіна зокрема.

Цікаво "Америка розбита, а ЄС дає мільярди на корупціонерів в Україні": 6 фейків, які Росія поширює в Європі

Які ознаки того, що в Росії невдовзі може відбутись переворот?

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів, що ситуація в Росії для влади складна. Там дуже серйозні внутрішньополітичні проблеми. Оточення Путіна вже потрохи роздумує над тим, як його прибирати. Сам Путін не планує поки згортати "спецоперацію" в Україні. Це і є основною причиною того, що вони хочуть Путіна прибрати.

Яким чином не має значення. Неважливо, чи Путін помре, чи просто сам складе повноваження, хоча навряд він це зробить. Єдина проблема – це спецслужби, які є підконтрольними Путіну. Зокрема, в Дагестані Путін змінив губернатора, яким став колишній працівник КДБ і ФСБ. Путін ставить своїх людей у регіонах, щоб контролювати їх,

– зазначив доктор філософії.

Він продовжив, що найбільше чого треба боятись Путіну – це суперечок між Радою Федерації та російськими олігархами. Рада Федерації запросила в олігархів фінансування "СВО", бо грошей немає та треба скинутись. На що олігархи відповіли, мовляв, прибутків немає, беріть податки. Скидатись на війну олігархи не будуть, а натомість можуть переманити на свій бік генералів, які за гроші підуть проти Путіна.

Городницький назвав ознаки того, що в Росії невдовзі може відбутись переворот: дивіться відео

Чи справді Шойгу може очолити бунт у Росії?

Військовий оглядач Іван Тимочко зауважив, що Путін завжди боявся перевороту, з першого дня свого перебування при владі. Він зіштовхував і буде зіштовхувати лобами різні силові структури. Провідну роль у керуванні населенням має ФСБ. Утім російська армія, яка провалила наступ в Україні та застрягла тут, тепер має доволі складні стосунки з ФСБ, отримала недовіру від Путіна.

"Навряд Шойгу може стати лідером опозиції чи організатором якогось бунту. Той-таки Пригожин свого часу мав більше шансів на успіх. Він був вихідцем із народу, мав великий контакт із криміналітетом, що в Росії є престижним. У Росії бунти не виникають знизу. Вони виникають тільки вгорі. Так звані палацові перевороти – це російська справа", – наголосив військовий оглядач.

За його словами, Шойгу чужий для армії, бо він вийшов із російського МНС. Для МНС він чужий, бо залишив його дуже давно. Поліція його не сприймає, силовики його не сприймають, бо в нього не було кар'єрного бойового росту. Політичним елітам він не цікавий. Великому бізнесу він не цікавий, бо не підпускав нікого в міністерство оборони Росії, на відміну від Бєлоусова, який замінив його на цій посаді.

Тимочко відповів, чи справді Шойгу може очолити бунт у Росії: дивіться відео

Чому в Путіна загострилась параноя?

Політолог Петро Олещук висловив думку, що Путін відчуває падіння своїх позицій і в такій ситуації він може бути налаштований на кроки, які будуть виглядати як посилення його легітимності. Путінський режим не настільки сильний. На початку війни проти Близького Сходу він вважав, що міцно стоїть на ногах, щоб не продовжувати перемовини.

Зараз Путін переховується в бункері, й це свідчення того, що в нього загострилась параноя. Вона виникла не на порожньому місці. Свою роль відіграли попередні спроби, наприклад, пригожинський бунт. Прояви параної в Путіна були ще до повномасштабного вторгнення, як-от багатометрові столи, карантини тощо, тож Путін боїться за свою безпеку,

– підкреслив політолог.

Він додав, що це впливає на політику Путіна. Своєрідна путінська магія, який "мочить усіх", розвіялась. Усі бачать переляканого старого діда, який несе якусь маячню. Якщо так триватиме надалі, то загроза перевороту триватиме. Путінський режим тримався на суспільному договорі між владою й елітами про те, що ніхто не зазіхає на владу, проте має можливість заробляти в спокої, а зараз цього немає.

Олещук пояснив, чому в Путіна загострилась параноя: дивіться відео

Чим нині зайнятий Путін: останні новини