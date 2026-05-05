Дипломат та колишній надзвичайний та повноважний посол США в Україні Стівен Пайфер в рамках Київського безпекового форуму розповів 24 Каналу, що Стівен Віткофф не лише основний переговорних щодо російсько-української війни. Він також займається питанням війни з Іраном. Його увага зараз зосереджена більше на цьому.

Дивіться також Два місяці хаосу: як війна Трампа проти Ірану затягується, б'є по всіх, але дає шанс Україні

Чому Росії вдається маніпулювати переговорами?

На думку Стівена Пайфера, те, що представники США більше акцентують на іранському питанні – не є втратою для України.

Не думаю, що переговори за посередництвом Віткоффа мали суттєвий прогрес. Протягом останніх 5 – 6 місяців українська сторона демонструвала готовність виявляти гнучкість задля досягнення компромісу,

– сказав він.

Українці прагнуть завершення війни, але не готові до капітуляції перед Росією. Певні поступки для досягнення миру, ймовірно, можливі зі сторони України, але немає ознак, що на такий же крок можуть погодитись у Кремлі.

Важливо! Є припущення, що у червні – липні Росія та її прихильники намагатимуться змусити Україну до невигідного миру. Влітку 2026 року, можливо, стане зрозуміло, чи готовий Путін до реального миру.

Експосол США в Україні зауважив, що за американського посередництва не було досягнуто жодного прогресу щодо миру.

Однією з головних причин цього є те, що Дональд Трамп вирішив не використовувати важелі тиску на Росію для серйозних переговорів. Наприклад, він міг би посилити санкції, але зробив протилежне – послабив їх,

– підкреслив Пайфер.

За його словами, така бездіяльність США не сприяє тому, аби Володимир Путін змінив свою позицію щодо війни в Україні. Навпаки – кремлівський диктатор досі вважає, що може досягти своїх цілей на фронті.

Якщо США не тиснутимуть на Росію, то малоймовірно, що переговори матимуть позитивний результат.

Росіяни намагаються маніпулювати Трампом. Путін і далі хоче натякати, що готовий брати участь у переговорах, але це лише імітація. Його ціль – завадити США запровадити нові санкції та виграти час для бойових дій. Путін успішно обманює Трампа,

– підкреслив дипломат.

За його словами, це підриває шанси лідера США на успішне посередництво, адже він насправді має серйозні важелі впливу на Росію, але вирішив їх не використовувати.

На якому етапі переговори?

Путіну у 2026 році доведеться вирішити, чи продовжувати війну проти України, чи погодитись на реальні мирні переговори. Володимир Зеленський підкреслив, що від вибору кремлівського диктатора багато що залежатиме у майбутньому.

Зеленський контактує із партнерами щодо ефективних мирних переговорів. Він підкреслив, що наша держава готова до наступного раунду тристоронніх переговорів, аби досягти надійного та довготривалого припинення бойових дій.

Кіт Келлог звернувся до громадян Росії. Він закликав кремлівську владу йти на переговори. Головною передумовою для цього є те, що окупанти зазнають невдачі на фронті.