Про це президент Володимир Зеленський повідомив на відкритті VІІІ саміту Європейської політичної спільноти у Єревані.

Чому це літо стане вирішальним?

Глава держави вважає, що саме літо 2026 року стане ключовим для російського диктатора Володимира Путіна, адже тоді він визначатиметься між продовженням війни та переходом до мирного врегулювання.

Це літо буде тим моментом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі: розширювати цю війну чи переходити до дипломатії,

– стверджує Зеленський.

Важливо! Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу пояснив, що Путін просуває ідею перемир'я на 9 травня через американців, переслідуючи лише власні інтереси, зокрема ідеться про зняття санкцій із низки російських компаній та демонстрацію населенню власного успіху на тлі війни з Україною. Нині йдеться лише про один день перемир'я – день, який не дає результату на фронті та не наближає до миру.

Невдоволення серед населення та керівництва в Росії зростає: що відомо?

ЗМІ із посиланням на звіт європейської розвідки пишуть, що російська еліта нібито висловлює занепокоєння щодо можливості внутрішнього державного перевороту. Очолити такий бунт може колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Наразі, за словами журналіста, аналітика-міжнародника Олександра Демченка, в оточенні Путіна погляди різняться. Проблеми, що розколюють суспільство, пов'язані із війною в Україні, зокрема економічним крахом та великими втратами на фронті.

Окрім того, нещодавно у Росії обмежили доступ до інтернет-мережі. Це рішення також сприйняли доволі критично. А до цього влада визначила перелік сайтів, до яких можна мати доступ і без мережі. Мовиться про так звані "білі списки".