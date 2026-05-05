Дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер в рамках Киевского форума по безопасности рассказал 24 Каналу, что Стивен Уиткофф не только основной переговорных по российско-украинской войне. Он также занимается вопросом войны с Ираном. Его внимание сейчас сосредоточено больше на этом.

Почему России удается манипулировать переговорами?

По мнению Стивена Пайфера, то, что представители США больше акцентируют на иранском вопросе – не является потерей для Украины.

Не думаю, что переговоры при посредничестве Виткоффа имели существенный прогресс. В течение последних 5 – 6 месяцев украинская сторона демонстрировала готовность проявлять гибкость для достижения компромисса,

– сказал он.

Украинцы стремятся к завершению войны, но не готовы к капитуляции перед Россией. Определенные уступки для достижения мира, вероятно, возможны со стороны Украины, но нет признаков, что на такой же шаг могут согласиться в Кремле.

Важно! Есть предположение, что в июне – июле Россия и ее сторонники будут пытаться принудить Украину к невыгодному миру. Летом 2026 года, возможно, станет понятно, готов ли Путин к реальному миру.

Экс-посол США в Украине отметил, что при американском посредничестве не было достигнуто никакого прогресса по миру.

Одной из главных причин этого является то, что Дональд Трамп решил не использовать рычаги давления на Россию для серьезных переговоров. Например, он мог бы усилить санкции, но сделал обратное – ослабил их,

– подчеркнул Пайфер.

По его словам, такое бездействие США не способствует тому, чтобы Владимир Путин изменил свою позицию относительно войны в Украине. Наоборот – кремлевский диктатор до сих пор считает, что может достичь своих целей на фронте.

Если США не будут давить на Россию, то маловероятно, что переговоры будут иметь положительный результат.

Россияне пытаются манипулировать Трампом. Путин и дальше хочет намекать, что готов участвовать в переговорах, но это лишь имитация. Его цель – помешать США ввести новые санкции и выиграть время для боевых действий. Путин успешно обманывает Трампа,

– подчеркнул дипломат.

По его словам, это подрывает шансы лидера США на успешное посредничество, ведь он на самом деле имеет серьезные рычаги влияния на Россию, но решил их не использовать.

На каком этапе переговоры?

Путину в 2026 году придется решить, продолжать ли войну против Украины, или согласиться на реальные мирные переговоры. Владимир Зеленский подчеркнул, что от выбора кремлевского диктатора многое будет зависеть в будущем.

Зеленский контактирует с партнерами по эффективным мирным переговорам. Он подчеркнул, что наше государство готово к следующему раунду трехсторонних переговоров, чтобы достичь надежного и долговременного прекращения боевых действий.

Кит Келлог обратился к гражданам России. Он призвал кремлевскую власть идти на переговоры. Главной предпосылкой для этого является то, что оккупанты терпят неудачу на фронте.