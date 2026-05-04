Украине нужно долгосрочное прекращение огня. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Смотрите также Зеленский встретился с Фицо на саммите в Ереване

О чем говорили Зеленский и Туск?

Президент Украины сообщил, что провел встречу с Дональдом Туском и проинформировал его о ходе переговоров для будущего и справедливого мира.

Нам нужно долгосрочное прекращение огня, надежная безопасность и длительный мир,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к следующему раунду трехсторонних переговоров и дальнейшего развития добрососедских отношений со странами-партнерами.

Также Зеленский отметил, что на встрече обсуждались вопросы Международной конференции по вопросам восстановления Украины.

Спасибо Польше за поддержку евроинтеграции Украины. Надеемся на открытие переговорных кластеров для вступления в Евросоюз в ближайшее время,

– сказал президент.

Вниманию! Источники СМИ сообщают, что в июне – июле Украину могут попытаться дожать на выгодное для Путина завершение войны, но если реформа армии в стране будет успешной, тогда Киев будет сильнее дипломатически. Также в июне начнется реформа армии, о чем президент заявил 1 мая. Детали еще согласовывают, но уже известно, что зарплаты военных значительно повысят.

Что еще известно о заявлениях Зеленского?

Президент Зеленский заявил, что лето 2026 года станет решающим для Владимира Путина в выборе между продолжением войны и дипломатией. Такое мнение президент Украины высказал на 8 саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут долететь до Москвы, угрожая безопасности парада 9 мая. Он также призвал к усилению международного давления на Россию.

Евросоюз утвердил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, и Киев планирует обсудить график получения средств с Брюсселем. Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность этого финансирования для укрепления страны и поддержки населения.