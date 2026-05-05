Ее удалось разоблачить и задержать. Подробности расследования и детали намерений агента рассказали в СБУ и полиции Житомирской области.

Как женщина устроилась на "работу" под крыло спецслужб врага?

Отмечается, что подозреваемая в госизмене нашла "работу" в одном из Telegram-каналов, где занималась распространением наркотических и психотропных веществ. Жительница Измаила, как сообщают в СБУ, и сама имела наркотическую зависимость.

Также по указаниям куратора она покупала, регистрировала и пополняла SIM-карты для администраторов этих каналов.

Во время досудебного расследования выяснилось, что по еще одному поручению куратора из России она должна была организовать теракт в Житомире.



Переписка задержанной с российским куратором / Фото полиции

Что известно о подготовке к совершению теракта?

Следствие выяснило, что женщина должна была действовать под видом курьера и доставить посылку в почтовое отделение. Внутри отправления находилось самодельное взрывное устройство, которое после передачи российские спецслужбы планировали взорвать дистанционно.

Правоохранители разоблачили этот замысел заранее и задержали подозреваемую в момент, когда она уже завершила подготовку взрывчатки и приобрела форму одной из известных служб доставки.

После вербовки ее направили в Житомир, где она арендовала квартиру и по инструкциям кураторов изготавливала взрывное устройство. Установлено, что женщине приказали усилить бомбу металлическими элементами и оснастить ее мобильным телефоном для дистанционного подрыва.

Она также обследовала места потенциальных атак и согласовывала детали с кураторами. Кроме этого, подозреваемая фиксировала на фото и видео территории других объектов в Житомире, которые могли стать следующими целями.

Во время обыска в арендованном жилье правоохранители изъяли готовое взрывное устройство, компоненты для его изготовления, форму курьера и телефон с доказательствами преступления. Женщине объявили подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Что еще известно о разоблачении российских агентов?

Сотрудник ГПСУ передавал российской стороне информацию о размещении украинских систем ПВО, фактически помогая корректировать удары по северным областям. Его разоблачили и задержали – теперь ему грозит пожизненное заключение за госизмену в условиях войны.

На Житомирщине задержали двух агентов страны-агрессора, которые действовали по указанию врага. Им инкриминируют государственную измену и покушение на умышленное убийство Героя Украины.

Кроме того, в Черкасской области правоохранители разоблачили еще одного агента России. Им оказался студент, которого завербовали из-за предложения быстрого заработка. Он передавал координаты объектов энергетической инфраструктуры для дальнейших ударов.