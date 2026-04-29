Инспектор ГПСУ корректировал обстрелы северных регионов Украины. Об этом сообщает СБУ.

Смотрите также Готовили покушение на Героя Украины: СБУ и Национальная полиция задержали агентов России

Как инспектор ГПСУ участвовал в воздушных атаках на Украину?

Предатель рисовал на гугл-картах маршруты, которыми российские ракеты и дроны могли добиться цели в обход украинской ПВО.

Перед этим он разведывал, где расположены эти же средства противовоздушной обороны. В служебных командировках в Киевской и Черниговской областях вражеский агент фиксировал позиции радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

Затем он на электронной карте обозначал направления между позициями ПВО и определял их высоту над уровнем местности.

Эти данные пограничник хранил на собственном смартфоне, чтобы потом передать куратору из России – сотруднику ГРУ.

По указанию оккупантов, пограничных также пытался узнать расположение подразделений БПЛА и объектов энергетической инфраструктуры.

В конце концов, агента россиян поймали с поличным, когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели".

"Кроту" в Силах обороны уже сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершаемой в условиях военного времени. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ продолжает разоблачать предателей по всей Украине

Да, в Черкасской области СБУ задержала студента, работавший на Россию. По данным следствия, парень фотографировал энергетические объекты, а затем передавал информацию оккупантам.

В Закарпатье полиция задержала 26-летнюю женщину, какую подозревают в убийстве украинского военного по заказу российских спецслужб. Тело военного нашли 13 апреля в съемной квартире в Ужгороде. Сначала считали, что смерть была естественной. Следствие установило, что женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и во время встречи подсыпала ему яд в напиток. Через несколько часов военный скончался.

СБУ сорвала покушение на командира подразделения Сил спецопераций ВСУ в Одессе и задержала агента ФСБ. По данным следствия, женщина установила GPS-трекер на авто военного, чтобы россияне могли отследить его маршруты и организовать убийство. Подозреваемая ранее жила в России, где ее завербовали спецслужбы и отправили в Одессу.