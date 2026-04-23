Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Что выяснили правоохранители?

В съемной квартире в Ужгороде 13 апреля нашли тело украинского военного. Сначала считали, что смерть была естественной, однако в ходе расследования полиция обнаружила признаки возможного российского следа.

Во время проверки последних контактов погибшего выяснили, что на момент его смерти в квартире была 26-летняя женщина из Запорожья. По ее словам, они вместе отдыхали накануне и смерть могла наступить из-за алкоголя.

Эту версию опровергли результаты оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Ужгородского районного управления полиции. Правоохранители выяснили, что женщина действовала под четким руководством куратора из России,

По данным следствия, женщина добавила в напиток мужчины заранее подготовленное вещество, через несколько часов после чего он умер. Подозреваемая сообщила об этом куратору и благодаря его указаниям пыталась скрыть следы.

"Женщина сообщила куратору о состоянии мужа и, по его указаниям, пыталась скрыть следы преступления – уничтожила емкость с остатками вещества и, дождавшись утра, вызвала скорую помощь", – добавили там.

Известно, что с военным она познакомилась на сайте знакомств. Сейчас женщину задержали. Согласно обнародованной информации, ей грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Обратите внимание! Человек считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.

