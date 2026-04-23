Про це повідомляє Національна поліція України.

Що з'ясували правоохоронці?

В орендованій квартирі в Ужгороді 13 квітня знайшли тіло українського військового. Спершу вважали, що смерть була природною, проте під час розслідування поліція виявила ознаки можливого російського сліду.

Під час перевірки останніх контактів загиблого з'ясували, що на момент його смерті в квартирі була 26-річна жінка із Запоріжжя. За її словами, вони разом відпочивали напередодні і смерть могла настати через алкоголь.

Цю версію спростували результати оперативних заходів, проведених співробітниками Ужгородського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що жінка діяла під чітким керівництвом куратора з Росії,

– ідеться у повідомленні.

За даними слідства, жінка додала у напій чоловіка заздалегідь підготовлену речовину, за кілька годин після чого він помер. Підозрювана повідомила про це куратору та завдяки його вказівкам намагалася приховати сліди.

"Жінка повідомила куратору про стан чоловіка та, за його вказівками, намагалася приховати сліди злочину – знищила ємність із залишками речовини та, дочекавшись ранку, викликала швидку допомогу", – додали там.

Відомо, що із військовим вона познайомилася на сайті знайомств. Наразі жінку затримали. Згідно з оприлюдненою інформацією, їй загрожує 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зверніть увагу! Людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

