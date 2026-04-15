Обвинуваченому інкримінують державну зраду та низку тяжких злочинів. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дивіться також Планував підірвати керівника Федерації роботодавців України: СБУ затримала агента ФСБ

Як чоловік вчинив зраду?

У Харкові перед судом постане 54-річний працівник комунального підприємства, якого обвинувачують у співпраці з ФСБ та вчиненні диверсій. За даними слідства, чоловік працював майстром аварійно-відновлювальних робіт і використовував свої знання для підривної діяльності.

Слідчі встановили, що у червні 2025 року він почав контактувати з представником ФСБ і погодився виконувати його завдання. В обмін йому пообіцяли допомогу з виїздом до Сіверськодонецька, де він народився, а також комфортне життя під контролем окупаційної влади.

У вересні чоловік реалізував перший етап диверсії. Він забрав зі схрону спеціальний пристрій і встановив його на залізничну колію у передмісті Харкова. Пристрій мав спричинити аварію, однак потяг не зійшов із рейок.

Після цього обвинувачений продовжив підготовку до нових злочинів. Він придбав мобільний стартовий пакет, карту пам’яті та фотопастку, щоб стежити за рухом на колії. Згодом отримав від куратора інструкції щодо виготовлення вибухівки.

Складові для вибухового пристрою йому передали за допомогою дрона – їх скинули у визначеному місці в Харківський район. Після цього чоловік виготовив вибухівку та заклав її на колії. Внаслідок підриву залізничне полотно було пошкоджено, а рух поїздів на ділянці тимчасово зупинили. Це мало вплинути на логістику українських сил.

Крім диверсій, фігурант передавав ворогу розвідувальні дані. Зокрема, він повідомляв про місця дислокації українських військових та об’єкти критичної інфраструктури.

Правоохоронці затримали чоловіка у жовтні 2025 року, коли він готував нову диверсію. Під час обшуків у нього вилучили вибуховий пристрій та комплектуючі. Наразі йому інкримінують одразу кілька статей, серед яких державна зрада, диверсія, замах на диверсію та незаконне поводження з вибухівкою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Що ще відомо про випадки зради?