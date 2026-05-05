Її вдалося викрити й затримати. Подробиці розслідування та деталі намірів агентки розповіли в СБУ та поліції Житомирщини.

До теми Вироки замість легких грошей: що чекає на українських підлітків, яких вербує ФСБ

Як жінка влаштувалася на "роботу" під крило спецслужб ворога?

Зазначається, що підозрювана в держзраді знайшла "роботу" в одному з Telegram-каналів, де займалася розповсюдженням наркотичних і психотропних речовин. Жителька Ізмаїла, як повідомляють в СБУ, й сама мала наркотичну залежність.

Також за вказівками куратора вона купувала, реєструвала та поповнювала SIM-картки для адміністраторів цих каналів.

Під час досудового розслідування з'ясувалося, що за ще одним дорученням куратора з Росії вона мала організувати теракт у Житомирі.



Листування затриманої з російським куратором / Фото поліції

Що відомо про підготовку до скоєння теракту?

Слідство з'ясувало, що жінка мала діяти під виглядом кур'єрки та доставити посилку до поштового відділення. Усередині відправлення знаходився саморобний вибуховий пристрій, який після передачі російські спецслужби планували підірвати дистанційно.

Правоохоронці викрили цей задум заздалегідь і затримали підозрювану в момент, коли вона вже завершила підготовку вибухівки та придбала форму однієї з відомих служб доставки.

Після вербування її направили до Житомира, де вона орендувала квартиру й за інструкціями кураторів виготовляла вибуховий пристрій. Встановлено, що жінці наказали посилити бомбу металевими елементами та оснастити її мобільним телефоном для дистанційного підриву.

Затримання агентки Росії: дивіться фото поліції та СБУ

Вона також обстежувала місця потенційних атак і узгоджувала деталі із кураторами. Крім цього, підозрювана фіксувала на фото й відео території інших об'єктів у Житомирі, які могли стати наступними цілями.

Під час обшуку в орендованому житлі правоохоронці вилучили готовий вибуховий пристрій, компоненти для його виготовлення, форму кур'єра та телефон із доказами злочину. Жінці оголосили підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Зверніть увагу! СБУ запровадила новий короткий номер гарячої лінії 1516 для безкоштовних дзвінків по всій Україні.

Що ще відомо про викриття російських агентів?

Співробітник ДПСУ передавав російській стороні інформацію про розміщення українських систем ППО, фактично допомагаючи коригувати удари по північних областях. Його викрили та затримали – тепер йому загрожує довічне ув'язнення за держзраду в умовах війни.

На Житомирщині затримали двох агентів країни-агресорки, які діяли за вказівкою ворога. Їм інкримінують державну зраду та замах на умисне вбивство Героя України.

Крім того, у Черкаській області правоохоронці викрили ще одного агента Росії. Ним виявився студент, якого завербували через пропозицію швидкого заробітку. Він передавав координати об'єктів енергетичної інфраструктури для подальших ударів.