З 2021 року кількість щорічно зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами диверсій зросла майже у 13 разів. Лише за минулий рік суди винесли вироки 17 особам за підпали об'єктів залізниці, автомобілів військових і навіть будівель ТЦК. З них семеро – неповнолітні.

Журналісти 24 Каналу проаналізували декілька десятків судових рішень у справах про диверсії.

Які об'єкти найчастіше під загрозою підпалу? Як ворогу вдається вербувати неповнолітніх для таких злочинів? Чи здатне блокування Telegram розв'язати проблему? І які вироки очікують на неповнолітніх – далі в матеріалі.

Що таке диверсія і скільки вона коштує

Ми не перші, хто говоримо про цю проблему. Розслідувачам "Схем" у 2024 році навіть вдавалося ввести в оману російського куратора, прикинувшись підлітком, що хоче заробити грошей на підпалі. Також видання Bihus.Info спілкувалося з неповнолітнім, що хотів отримати легкі гроші за підпал авто ЗСУ.

Водночас не так багато інформації про те, що відбувається зі затриманими особами, зокрема підлітками. Зрештою, які рішення ухвалюють суди й чи вдається правоохоронцям виходити на замовників диверсій, а не лише виконавців?

Попри значну кількість зареєстрованих кримінальних проваджень, кількість вироків у справах про диверсії залишається невисокою. Так, у 2025 році на 233 зареєстрованих кримінальних проваджень припало всього 17 засуджених.

Стаття 113 Кримінального кодексу визначає диверсію як дію або бездіяльність, спрямовану на послаблення держави. Найчастіше йдеться про підпали об'єктів, що мають важливе значення.

Відповідно до нашого аналізу, більшість справ щодо диверсій, у яких фігурують неповнолітні, стосується саме підпалів залізничних об'єктів, зокрема релейних шаф та сигнальних установок.

Один із вироків описує підпали трьох релейних шаф у місті Вознесенську Миколаївської області. Згідно з текстом рішення, у травні 2024 року неповнолітній (назвемо його Сашко) через Telegram встановив контакт із користувачем – ймовірно, російським куратором, – який йому повідомив "тарифну сітку" за вчинення різних диверсій: скажімо, написи на будівлях "крах режиму скоро" – 200 доларів США, а підпал релейної шафи – 1 000 доларів США.



Скільки російські спецслужби пропонують за диверсії / Інфографіка 24 Каналу

Спершу Сашко виконував менш ризиковані завдання – наносив проросійські написи, фіксував це на відео та отримував оплату. Однак уже за кілька днів перейшов до підпалів релейних шаф, які, попри невеликі розміри, регулюють рух поїздів і мають критичне значення для логістики держави, її обороноздатності.

Зрозумів, чекаю (на підпал, – 24 Канал). Тільки зроби відео, як горить шафа, і в кінці переведи камеру, покажи, що поруч розташовано, місцевість і т.д.

– інструктував куратор підлітка.

Неповнолітній не діяв самостійно, до підпалів своїх знайомих. Одного разу це навіть був підліток, який навчався у 8 класі місцевої школи й навіть не досяг віку кримінальної відповідальності – тобто 14 років. Сашко делегував йому завдання облити шафу, а потім її підпалити.

Внаслідок трьох підпалів Укрзалізниці завдали шкоди на 234 тисячі гривень. Водночас заробити Сашку вдалося майже 100 тисяч гривень. Частину з цих коштів, 18 тисяч, він перерахував одному зі співучасників.

Важливо! Зрештою обвинувачуваний пішов на угоду зі слідством. Хоч суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання (з іспитовим строком на 3 роки). Крім того, суд призначив виплату на користь Укрзалізниці – відшкодування матеріальних збитків. Інших співучасників також звільнили від відбування покарання з іспитовим строком (1, 2)

Від повідомлення до підпалу – 5 кроків

Якщо проаналізувати вироки до деталей, траєкторія залучення підлітків до підпалів виглядає однаково у більшості справ.

Крок перший – вихід на контакт.

Іноді це Instagram. У вересні 2024 року неповнолітній хлопець із Миколаївщини отримав повідомлення від користувача, відомого як "Тьома". Той розповів про можливість "заробити" – і звів підлітка з Telegram-куратором.

Іноді – знайомий, який вже у схемі. У справах (1, 2) із Кривоозерської громади підлітки дізнавалися про "підробіток" не з соцмереж, а під час звичайного спілкування: перший розповів другому, другий – третьому.

Дуже часто – Telegram. Куратор знаходив підлітка сам, писав першим, без будь-яких посередників, як у справі Сашка, яку ми описали вище.

Крок другий – розігрів.

Ніхто не просить підпалювати одразу, перші завдання виглядають надзвичайно просто, скажімо, написати на стіні, що українська влада погана. Це майже не ризиковано і добре оплачується. Людина отримує гроші, переконується, що схема "працює", і вже сприймає куратора як надійного роботодавця.

Служба безпеки України, у якої журналісти 24 Каналу взяли коментар, підтверджує цю закономірність:

Російські спецслужби діють у декілька етапів, поступово втягуючи людей у протиправну діяльність. Зазвичай починають з простих завдань. Далі людина вже "на гачку" і її починають використовувати у серйозніших місіях. В хід йдуть шантаж, брехня, погрози.

Крок третій – технічний інструктаж.

Куратори ретельно навчають, треба взяти зі собою на підпал, як дістатися до місця, як щось зламати та облити.

В одній зі справ, що стосується Житомирщини, куратор навіть надсилав відеоінструкції з поясненнями, як саме відкрити релейну шафу, куди лити пальне і що обов'язково зафіксувати на камеру після підпалу.

Виконавець – повнолітній чоловік, якого завербувала співмешканка – заздалегідь підготував усе необхідне та успішно виконав завдання. До речі, під час судового розгляду стало відомо, що він пропонував жінці інсценувати підпал. Однак та відмовилася, бо за "імітацію" не платять.

Крок четвертий – відеозвіт і верифікація.

Недостатньо просто щось підпалити. Обов'язково потрібно зняти це на телефон та підтвердити геолокацію диверсії.

У кількох вироках фігурує додаток TimeMark – він накладає на відео GPS-координати, дату і час зйомки. За допомогою нього куратор бачить точне місце і момент підпалу.

Хоча й іноді існують специфічні умови верифікації. У справі пари з Вінниччини один із виконавців перед підпалом знімав на відео аркуш паперу з рукописним кодовим словом і датою, а потім показував у камеру жест кулаком із відігнутими пальцями.

Цікаво, що жінка, яка фігурувала в схемі, сама вийшла на контакт із представниками ворога через Telegram, розміщувала оголошення про “швидкий заробіток”, а згодом почала підшуковувати виконавців. Так, вона залучила співучасника, який виконував технічну частину роботи.

Пара діяла системно: вони підпалили щонайменше три релейні шафи. Перед кожним епізодом погоджували об'єкт із куратором.

Суд визнав обох винними, призначивши покарання по 15 років позбавлення волі. Жінці інкримінували не лише диверсію, а й державну зраду.

Крок п'ятий – оплата.

Криптовалюта USDT є найпоширенішим способом. Куратор переказує кошти на електронний гаманець посередника або виконавця, той конвертує у гривні через український банк.

У деяких справах кошти надходили на картки Ощадбанку або ПриватБанку через третіх осіб, аби приховати прямий зв'язок між куратором і виконавцем.



Схема вербування українських підлітків російськими спецслужбами / Інфографіка 24 Каналу

Про мотивацію і кінцевий результат

Для чого Росія вербує українців і штовхає їх на підпали, здогадатися не складно.

Цікавіше інше: хто погоджується на таку співпрацю і чому серед них так багато підлітків – фактично кожен 5 у 2025 році.

У СБУ наголошують, що Кремль зараз робить ставку не на ідеологію, а на гроші. Вербують передусім вразливих людей: тих, хто має борги; потребує швидкого заробітку або має залежності.

Окрему увагу приділяють неповнолітнім, адже вони не завжди усвідомлюють наслідки своїх дій і ними легше маніпулювати. Наймолодшому правопорушнику було 11 років, разом з іншими неповнолітніми він намагався підпалити авто ЗСУ.

Підлітки сприймають завдання від ворога як гру або квест. До того ж окупанти також пропонують їм "підзаробити",

– кажуть в СБУ.

Там додають, що гроші виконавці часто не отримують. Або отримують, але лише частину. Поширене пояснення – "погана якість відео". Так куратори змушують виконувати завдання повторно.

І навіть коли підпал відбувається, результат не завжди відповідає очікуванням російських спецслужб.

В Одесі залізничники вчасно загасили пожежу і шафа вціліла.

У Харкові десятикласник після підпалу трансформатора сам загасив полум'я водою і на суді пояснив, що хотів допомогти батькові з грошима.

У Бердичеві пошкодження виявилися мінімальними – обладнання продовжило працювати.

Водночас замість легких грошей виконавці диверсій чекає реальний судовий вирок. Хоча й варто сказати, що для неповнолітніх він умовний.

У всіх проаналізованих нами справах суди призначали підліткам 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання та іспитовим строком від одного до трьох років.

Підлітки йшли на угоди зі слідством, а суди посилалися на міжнародні норми, які обґрунтовують м'якше покарання.

Зокрема, резолюція Ради Безпеки ООН визначає таких дітей передусім як жертв порушень міжнародного права. А Конвенція про права дитини вимагає застосовувати позбавлення волі лише як крайній захід.

Чи вдається СБУ виходити на замовників

У більшості вироків куратор – це "невстановлена особа". Але інколи українським правоохоронцям вдається вводити в оману російських спецслужбістів та підіймати завісу анонімності.

У лютому 2024 року у Львові відбулося те, що у матеріалах судової справи описали як "імітування обставин злочину". Офіційна назва – контрольована операція СБУ.

Куратор, кадровий офіцер Головного управління Генштабу ЗС Росії, дистанційно координував підготовку диверсії на заводі "Атлон Авіа", який виробляє безпілотники для Збройних Сил України.

Виконавець, завербований через Telegram, працював під контролем СБУ.

Підготовка була ретельною: 70 автомобільних шин, 50 літрів бензину, 100 літрів трансформаторного мастила, димові шашки та світло-шумові гранати – для імітації вибуху і масштабної пожежі.

18 лютого о четвертій ранку "вибух" відбувся.

Офіцер був упевнений, що операція вдалася. Він отримав відеопідтвердження і навіть переказав виконавцю 40 тисяч доларів.

Паралельно куратор готував ще одну серію атак – вибухи в торгових центрах Києва, де пристрої мали бути замасковані під упаковки з чаєм.

Зрештою, отримав заочний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі.

Ми встановлюємо не лише виконавців, а і їхніх кураторів. Ними є представники російських спецслужб, які координують дії агентів дистанційно. За такими фактами відкрито кримінальні провадження, у тому числі заочно,

– констатували в СБУ.

Блокування Telegram не панацея

Представники української влади неодноразово виходили в публічний простір зі заявами щодо загроз, які несе Telegram.

Зокрема, голова Офісу Президента Кирило Буданов пропонував деанонімізувати власників великих каналів і обмежити швидкість месенджера на час війни.

Також президент Володимир Зеленський наголошував, що Telegram є полем, де розгортається протистояння між Росією та Україною. Його активно використовує Київ для роботи проти ворога, і російські спецслужби – для своїх цілей.

І справді, відповідно до судових вироків, Telegram домінує як майданчик, де відбувається вербування громадян України для здійснення диверсій. У всіх проаналізованих нами вироках комунікація між куратором і виконавцем розпочалася з Telegram або відбувалася там.

Однак повна заборона месенджера не розв'яже проблему.

Як ми вже зазначали вище, у деяких справах перший контакт відбувся через Instagram. В інших – через особисте спілкування взагалі без будь-яких інтернет-платформ.

Якщо месенджер заблокують в Україні, росіяни, скоріш за все, оберуть інший основний майданчик для комунікації – наприклад, Signal або WhatsApp.

Загалом ворог використовує усі можливі інструменти для вербування українців, навіть онлайн-ігри.

Вербування відбувається дистанційно. Російські спецслужбісти використовують для цього всі онлайн-платформи, якими користуються українці: Telegram, TikTok, Instagram, інші месенджери та соціальні мережі,

– кажуть у СБУ.

Отже, існування Telegram не є ключовою причиною, чому певні українські громадяни, зокрема неповнолітні, погоджуються скоювати диверсії.

Превенція – те, над чим варто працювати

Диверсії на території нашої держави є системною роботою ворога.

У 2023 році президент Росії Владімір Путін особисто санкціонував втілення так званого плану "Диверсійний шум", мета якого – масштабувати диверсії, теракти та підпали по всій території України.

З 2024 року СБУ та Нацполіція викрили понад 1100 фігурантів диверсійно-терористичних проявів, з них:

764 – підпали;

255 – робота з вибухівкою.

Лише за перші місяці 2026 року викрили понад 300 агентів.

Тому відповідь на загрозу має бути системною і полягати в превенції.

СБУ в цьому матеріалі ми згадували неодноразово – вона веде контррозвідку і викриває ворога.

Разом з тим Нацполіція документує епізоди та працює з молоддю, а Офіс генпрокурора підтримує обвинувачення в суді.

Це спільна система, де кожен відповідає за свою частину.

Ефективна боротьба значною мірою залежить від цифрової грамотності та пильності самих громадян,

– також наголошують у СБУ.

З 2024 року запустили кампанію "Спали ФСБешника", в рамках якої виходять соціальні ролики, уповноважені особи проводять уроки для школярів і студентів.

Окремо діє чат-бот, через який можна повідомити про спроби вербування. За час його роботи туди надійшло понад 22 тисячі звернень.

Як не потрапити в пастку ФСБ: дивіться відео Центру стратегічних комунікацій

Зверніть увагу! За цим посиланням на чат-бот можна повідомити про спробу вербування або підозрілу діяльність. Крім того, для звернень доступні телефони 15-16 та 0 800 501 482, а також електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua