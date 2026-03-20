Про це президент України повідомив у розмові із журналістами.
Дивіться також Росіяни почали масово шукати, як виїхати з країни після постійного блокування зв'язку
Як реагує Зеленський на проблеми зі зв'язком у Росії?
Зеленський нагадав, що російські спецслужби працюють через Telegram в Україні. Влада наразі намагається боротись із цим. Водночас українська сторона також використовує цей месенджер для роботи на території Росії, додав президент України
Зараз, з обмеженням Telegram в Росії, безумовно, сигнали передавати їхньому суспільству буде складніше. Проте в мене була доповідь щодо їхньої мережі нової Max. Ми до "макса" також доберемося,
– сказав Зеленський.
Український лідер вважає, що обмеження соцмереж і мобільного зв'язку в Росії – спроба тотального контролю над їхнім суспільством.
"Це такий крок назад. Причому, крок на сто років назад", – резюмував Зеленський.
Що сталось зі зв'язком у Росії?
Раніше повідомлялось, що у Росії можуть повністю заблокувати Telegram з 1 квітня 2026 року. Причиною називають нібито порушення, зокрема "інгорування вимог щодо видалення забороненого контенту"
В ISW проаналізували та розповіли, що російське командування не дозволяє Telegram. Натомість воно просуває державний месенджер Max.
Аналітики припустили, що це може ще більше погіршити зв'язок у підрозділах. При цьому, що російська армія вже має проблеми через відключення Starlink.