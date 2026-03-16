Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Що відомо про обмеження Telegram для російських військових?

За даними одного з російських блогерів, командування деяких підрозділів російської армії змушує особовий склад видаляти месенджер Телеграм. Втім, через це в окупантів може значно погіршитися зв'язок.

Ця інформація суперечить заявам окремих російських чиновників, які стверджували, що застосунок й надалі буде доступний для проведення бойових дій.

15 березня блогер повідомив, що певні російські підрозділи вже видали наказ про видалення застосунку зі своїх телефонів. Крім того, він зауважив, що російська військова поліція перевіряє телефони особового складу, аби переконатись, що ті видалили додаток.

Як альтернативу військове командування ворога просуває контрольований державою месенджер Max. Мілблогер зауважив, що цей застосунок є дуже незручним у використанні, а деякі невизначені підрозділи спеціальних сил заборонили ним користуватися.

Військовий блогер схарактеризував виконання російськими підрозділами вимог щодо нової платформи обміну повідомленнями як неоднорідне, стверджуючи, що деякі підрозділи виконують накази видалити Телеграм і перейти на Max, тоді як інші підрозділи продовжують спілкуватися через Телеграм,

– зазначили в аналітики.

Воєнкор припускає, що заборона Телеграму не є універсальним стандартом, який запровадило Міноборони, оскільки окремі підрозділи й далі продовжують його використання, тоді як іншим підрозділам наказали перейти на Max.

Аналітики зауважили, що рішення окремих підрозділів заборонити застосунок Телеграм може свідчити про наміри Кремля згодом поширити цю заборону на передовій. Крім того, це може вказувати на прагнення деяких командирів заручитися прихильністю вищого керівництва за допомогою запровадження політики ще до офіційних наказів Міноборони.

Експерти додають, що блокування телеграму, ймовірно, лише посилить проблеми зі зв'язком в окупантів й погіршить управління військами, які вже відчувають труднощі після блокування Старлінк.

Важливо! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що Сили оборони можуть зробити окупантів сліпими, німими та глухими, якщо битимуть по дата-центрах окупованих частин Донецької та Запорізької областей.

