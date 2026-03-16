Це явище, ймовірно, можна пояснити відмовою Росії від використання танків у штурмових операціях. Про це у соцмережі "X" пише OSINT-дослідник Річард Верекер.

Чому Росія майже не втрачає танки на фронті?

За його даними, на основі фото та відео з відкритих джерел, у січні окупанти втратили 14 танків, а у лютому – лише 5.

Для порівняння, у березні 2022 року Росія втратила 278 танків. Це найбільший показник за увесь час війни. У наступні місяці бойових дій ворожі втрати у танках часто вимірювалися десятками або сотнями. Втім, починаючи з другої половини 2025 року, вони впали до 27 – 41 на місяць.

Верекер зауважив, що він не знає точної причини зменшення втрат окупантів у танках. Аналітик припускає, що це може бути пов'язано зі зміною тактики противника на полі бою та меншою кількістю відкритих фотографій, оскільки медіа зараз приділяють більше увагу Ірану.

Також аналітик констатує, що нові танки Т‑90 зі списку втрат зникли – останній випадок їхнього знищення зафіксований три місяці тому.

Втрати танків Росією за останні місяці / x.com/verekerrichard1

Скільки у ворога важкої техніки?