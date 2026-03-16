Це явище, ймовірно, можна пояснити відмовою Росії від використання танків у штурмових операціях. Про це у соцмережі "X" пише OSINT-дослідник Річард Верекер.
Чому Росія майже не втрачає танки на фронті?
За його даними, на основі фото та відео з відкритих джерел, у січні окупанти втратили 14 танків, а у лютому – лише 5.
Для порівняння, у березні 2022 року Росія втратила 278 танків. Це найбільший показник за увесь час війни. У наступні місяці бойових дій ворожі втрати у танках часто вимірювалися десятками або сотнями. Втім, починаючи з другої половини 2025 року, вони впали до 27 – 41 на місяць.
Верекер зауважив, що він не знає точної причини зменшення втрат окупантів у танках. Аналітик припускає, що це може бути пов'язано зі зміною тактики противника на полі бою та меншою кількістю відкритих фотографій, оскільки медіа зараз приділяють більше увагу Ірану.
Також аналітик констатує, що нові танки Т‑90 зі списку втрат зникли – останній випадок їхнього знищення зафіксований три місяці тому.
Втрати танків Росією за останні місяці / x.com/verekerrichard1
Скільки у ворога важкої техніки?
Росія майже вичерпала запаси відносно сучасних танків. На базах зберігання залишилася переважно дуже стара техніка або машини, які вже складно відновити.
До повномасштабної війни основу російських резервів становили танки T-72 та T-80. Однак більшість придатних до ремонту машин уже зняли зі зберігання і відправили на фронт. Через це старі T-62 стали останнім великим резервом.
За оцінкою аналітика, на складах залишалося приблизно: 112 танків T-55; 784 T-62; 449 T-64 (їх Росія майже не може ремонтувати); 452 ранні T-72; 188 T-72Б; 141 T-80. При цьому багато T-72Б і T-80, які формально ще є на складах, перебувають у дуже поганому стані. Тому російська армія змушена покладатися переважно на застарілі T-62.
На думку експерта, новіші моделі в Росії майже закінчилися: T-90 фактично немає, T-80 залишилося лише близько 8% від початкової кількості, а T-72 втрачено понад 2000.