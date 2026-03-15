За словами глави держави, успіхи України в знищенні ворога стали можливими завдяки дронам. Про це йдеться в розмові президента із CNN.

Скільки людей втрачають росіяни кожен місяць?

Президент навів нові цифри, говорячи про успіхи Сил оборони на Запоріжжі.

Росія почала втрачати 30–35 тисяч осіб на місяць через безпілотники – FPV та інші, які ми використовуємо на полі бою. Це не удари по глибоких позиціях. Мова йде виключно про наші сили, про нашу армію. Тож ми підготувалися до наступальних операцій, зірвали їхні плани та знищили дуже багато, дуже багато російських солдатів,

– заявив Зеленський.

Тактика використання дронів і проєкти, пов'язані з дронами, дали свій результат. Україна запобігла масштабному російському наступу та почала свій контрнаступ.

"Росія готувала нову велику наступальну операцію і хотіла розпочати її наприкінці минулого року і продовжити її навесні цього року. І вони підготували цю операцію. Ми ж вжили контрнаступальних заходів, паралельних заходів. Ми хотіли це зробити, щоб не дати Росії можливості завдати нам масованого удару на полі бою. Тож ми розпочали операцію наприкінці року і відновили контроль над територією протяжністю 444 кілометрів", – розповів гарант.

Головнокомандувач Олександр Сирський сказав, що росіяни розглядають Запорізький напрямок як основний.

