Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що розповів Сирський про ситуацію на Запорізькому напрямку?

Олександр Сирський зазначив, що провів черговий день на виїзді, працював у частинах, що ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку. Йдеться про райони Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого, Варварівки.

На цьому напрямку противник зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним. Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками,

– зауважив генерал.

За підсумками роботи Сирський уточнив бойові завдання, виходячи з характеру дій противника, а також розв'язав питання додаткового забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами.

"Завдання незмінні – утримання займаних рубежів та позицій, завдання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя наших воїнів. Щиро вдячний солдатам, сержантам та офіцерам, які невтомно працюють, щоб стримувати та нищити російського агресора", – резюмував головнокомандувач ЗСУ.

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив в етері 24 Каналу, що саме на Запоріжжі окупанти перебувають в найгіршому становищі. Адже там росіяни перебувають в зоні ураження зброї ЗСУ – ракети дістають до берегів узбережжя.

