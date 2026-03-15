Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Интересно Оборона россиян на Днепропетровщине дала трещину: полковник запаса назвал цели наступления ВСУ
Что рассказал Сырский о ситуации на Запорожском направлении?
Александр Сырский отметил, что провел очередной день на выезде, работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении. Речь идет о районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки.
На этом направлении противник сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его основным. Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями,
– отметил генерал.
По итогам работы Сырский уточнил боевые задачи, исходя из характера действий противника, а также решил вопрос дополнительного обеспечения подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами.
"Задачи неизменны – удержание занимаемых рубежей и позиций, задачи максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни наших воинов. Искренне благодарен солдатам, сержантам и офицерам, которые неутомимо работают, чтобы сдерживать и уничтожать российского агрессора", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.
Кстати, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил в эфире 24 Канала, что именно в Запорожье оккупанты находятся в худшем положении. Ведь там россияне находятся в зоне поражения оружия ВСУ – ракеты достают до берегов побережья.
Какая ситуация на фронте сложилась в Запорожской области?
Соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый отметил, что Силы обороны зачистили около 80 квадратных километров территории на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в течение последних дней врагу удалось нарастить количество штурмовых действий на Гуляйпольском направлении.
Представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин отметил, что украинские защитники дают отпор врагу и успешно ломают его планы в направлении Гуляйполя. Подразделения Сил обороны проводили свои поисково-ударные операции и уничтожали группы российских военных, которые пытались инфильтроваться.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, на фоне успешного продвижения Сил обороны на Юге, отметил, что приоритеты – освобождение украинской территории от оккупантов и сохранение жизней наших воинов. В то же время для успешной операции, как отметил генерал, важна информационная тишина.