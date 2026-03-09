Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Смотрите также Россияне совершили еще несколько прорывов границы на Сумщине и готовят весеннее наступление: как изменилась линия фронта за неделю

Какова ситуация на Гуляйпольском направлении?

На Гуляйпольском направлении ситуация остается напряженной, поскольку враг активизировал штурмовые действия. Только за последние сутки украинские военные зафиксировали 19 штурмов.

В то же время подразделения Сил обороны проводили свои поисково-ударные операции и уничтожали группы российских военных, которые пытались инфильтроваться.

Россияне продолжают атаковать с юга Гуляйполя – возле населенного пункта Железнодорожное. По словам Волошина, этот участок является самым горячим вдоль всей линии фронта уже около двух недель. Оккупанты активно штурмуют позиции украинских военных у Мирного в направлении населенного пункта Гуляйпольское. Именно в этом районе враг имеет целью закрепить свои позиции и продвинуться в глубь обороны. Сейчас украинские защитники дают отпор врагу и успешно ломают его планы.

Традиционно также враг на этом направлении штурмует наши позиции, пытаясь продвинуться в сторону реки Гайчур у населенных пунктов Зеленое, Горькое и Доброполье. Направление довольно непростое,

– резюмировал Волошин.

Что о ситуации вблизи Гуляйполя говорят аналитики ISW?