Об этом в своём отчёте сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Смотрите также Вражеских продвижений почти нет, у россиян проблемы со связью: карты ISW на 9 марта

Какова ситуация вблизи Гуляйполя?

Аналитики отметили, что вражеские подразделения, которые сейчас действуют на Гуляйпольском направлении, в частности подразделения 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, ранее работали на Покровском направлении и в районе Доброполья.

Украинская сторона подтвердила передислокацию врага.

Специалисты ISW предполагают, что такие действия российского командования связаны с недавними успехами ВСУ на границе Днепропетровщины и Запорожской области. Геолокационные данные свидетельствуют об ударе украинских подразделений по российской морской пехоте вблизи Оленоконстантиновки на Гуляйпольском направлении.

Важно! 5 марта аналитики ISW сообщили, что украинские войска недавно имели успехи в западной части Гуляйполя. Там зафиксировано продвижение защитников.

Россияне пытались наступать в направлении Гуляйполя: что известно?

В отчете ISW говорится, что вражеская 40-я бригада морской пехоты осуществила попытку механизированного наступления на восток от Гуляйполя вдоль маршрута Малиновка – Зеленый Гай – Гуляйполе. По данным украинских военных, которые действуют на этом направлении фронта, для штурма оккупанты применили танк, бронетранспортер и два вездехода.

Аналитики пишут, что российские войска все чаще применяют тактику прорывов небольшими подразделениями. В последнее время оккупанты действуют малыми пехотными подразделениями пешком, иногда поддерживая их ограниченной техникой.

Подобные небольшие механизированные атаки в последний раз наблюдались в начале февраля – в районе Покровска Донецкой области и Купянска, что на Харьковщине.

Какие изменения на фронте произошли 9 марта?