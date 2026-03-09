Про це у своєму звіті повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Яка ситуація поблизу Гуляйполя?

Аналітики зауважили, що ворожі підрозділи, які нині діють на Гуляйпільському напрямку, зокрема підрозділи 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії, раніше працювали на Покровському напрямку та в районі Добропілля.

Українська сторона підтвердила передислокацію ворога.

Фахівці ISW припускають, що такі дії російського командування пов'язані із недавніми успіхами ЗСУ на межі Дніпропетровщини та Запорізької області. Геолокаційні дані свідчать про удар українських підрозділів по російській морській піхоті поблизу Оленокостянтинівки на Гуляйпільському напрямку.

Важливо! 5 березня аналітики ISW повідомили, що українські війська нещодавно мали успіхи у західній частині Гуляйполя. Там зафіксовано просування оборонців.

Росіяни намагались наступати у напрямку Гуляйполя: що відомо?

У звіті ISW йдеться, що ворожа 40-ва бригада морської піхоти здійснила спробу механізованого наступу на схід від Гуляйполя вздовж маршруту Малинівка – Зелений Гай – Гуляйполе. За даними українських військових, які діють на цьому напрямку фронту, для штурму окупанти застосували танк, бронетранспортер та два всюдиходи.

Аналітики пишуть, що російські війська дедалі частіше застосовують тактику проривів невеликими підрозділами. Останнім часом окупанти діють малими піхотними підрозділами пішки, інколи підтримуючи їх обмеженою технікою.

Подібні невеликі механізовані атаки востаннє спостерігались на початку лютого – у районі Покровська Донецької області та Куп'янська, що на Харківщині.

Які зміни на фронті відбулись 9 березня?