Інститут вивчення війни проаналізував останні зміни лінії фронту в Україні. За даними експертів, ЗСУ просунулися на двох напрямках, а росіяни – на одному.
Дивіться також Я ніколи не покину Донбас і 200 тисяч українців там, – Зеленський відверто про мирні переговори
Де успіх мали Сили оборони, а де ворог?
Російські війська нещодавно мали успіх у тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.
Геолоковані кадри, опубліковані 3 березня, показують, що окупанти просунулися на схід від Софіївки (південний захід від Дружківки).
ISW понад три місяці не фіксував візуальних доказів, що українські сили утримують позиції південніше Софіївки, що свідчить про ймовірне попереднє просування російських військ і південніше цього населеного пункту.
Де просунулися окупанти на Донеччині / Карта ISW
Сили оборони утримали позиції або просунулися на Олександрівському напрямку.
Геолоковані кадри від 4 березня показують, як російські сили завдають ударів по українських позиціях на схід від Іванівки (північний схід від Олександрівки) – у районах, де загарбники раніше заявляли про свій контроль.
ЗСУ нещодавно прорвалися вперед на Гуляйпільському напрямку.
Геолоковані кадри, опубліковані 3 березня, свідчать, що українські сили нещодавно просунулися у західну частину Гуляйполя.
Де просунулися українські сили на Запоріжжі / Карта ISW
До слова, речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин спростував заяви росіян щодо лінії фронту на Запоріжжі. Полковник запевнив, що українські сили контролюють Цвіткове, і лінія фронту проходить приблизно за 12 кілометрів від цього населеного пункту.
Також Волошин повідомив, що українські сили контролюють Малі Щербаки (на захід від Оріхова), всупереч російським заявам, і що лінія фронту проходить приблизно за 2 кілометрів від населеного пункту.
Яка ситуація на фронті?
- Заступник командира української роти, що діє на півночі Харківської області, повідомив 3 березня, що російські війська не використовували бронетехніку під час штурмів у січні та лютому 2026 року, натомість продовжують застосовувати невеликі піхотні групи. За його словами, російські сили не проводять серйозного планування або підготовки до таких наземних атак. Він також зазначив, що російські війська мають проблеми з логістикою постачання на передові позиції, особливо в спірних "сірих зонах".
- На Покровському напрямку окупанти накопичують живу силу під прикриттям туману і під'їжджають до українських позицій на автомобілях та всюдиходах, після чого розпочинають штурми, коли туман розсіюється. 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив 4 березня, що російські сили намагаються тиснути на українські підрозділи в центрі Гришиного, атакуючи одночасно з півночі та півдня.
- На Краматорському напрямку окупанти останнім часом посилили спроби проникнення поблизу Часового Яру (північний схід від Костянтинівки) завдяки покращенню погодних умов.
- Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська можуть готувати весняний наступ на Донеччині у напрямку Краматорська та Слов'янська. Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман пояснив, що Росія вже не раз оголошувала подібні "дедлайни", але виконати їх не змогла. За його словами, за останні місяці резерви російської армії на фронті не зросли, а навіть зменшилися, тому серйозних стратегічних проривів цієї весни очікувати малоймовірно.
- Гетьман також нагадав, що у 2025 році російські війська змогли просунутися лише приблизно на 3,5 кілометра, попри постійні заяви Кремля про швидкі результати.
- Він також зазначив, що інформаційний шум навколо фронту часто перебільшений. Наприклад, нещодавно говорили про "останній бій" за Покровськ і нібито повне перерізання логістики ЗСУ, але саме на цьому напрямку зараз відбувається близько третини всіх боїв, і приблизно чверть із них – українські контратаки.