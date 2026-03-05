Институт изучения войны проанализировал последние изменения линии фронта в Украине. По данным экспертов, ВСУ продвинулись на двух направлениях, а россияне – на одном.

Где успех имели Силы обороны, а где враг?

Российские войска недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Геолоцированные кадры, опубликованные 3 марта, показывают, что оккупанты продвинулись на восток от Софиевки (юго-запад от Дружковки).

ISW более трех месяцев не фиксировал визуальных доказательств, что украинские силы удерживают позиции южнее Софиевки, что свидетельствует о вероятном предварительном продвижении российских войск и южнее этого населенного пункта.

Где продвинулись оккупанты в Донецкой области / Карта ISW

Силы обороны удержали позиции или продвинулись на Александровском направлении.

Геолоцированные кадры от 4 марта показывают, как российские силы наносят удары по украинским позициям на восток от Ивановки (северо-восточнее от Александровки) – в районах, где захватчики ранее заявляли о своем контроле.

ВСУ недавно прорвались вперед на Гуляйпольском направлении.

Геолоцированные кадры, опубликованные 3 марта, свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись в западную часть Гуляйполя.

Где продвинулись украинские силы на Запорожье / Карта ISW

К слову, представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин опроверг заявления россиян относительно линии фронта в Запорожье. Полковник заверил, что украинские силы контролируют Цветково, и линия фронта проходит примерно в 12 километрах от этого населенного пункта.

Также Волошин сообщил, что украинские силы контролируют Малые Щербаки (на запад от Орехова), вопреки российским заявлениям, и что линия фронта проходит примерно в 2 километрах от населенного пункта.

Какова ситуация на фронте?