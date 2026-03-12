Загалом Генштаб підтвердив звільнення 400 квадратних кілометрів Дніпропетровщини. Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу пояснив, чи можна називати таку операцію контрнаступом.

Чи справді Україна перейшла у контрнаступ?

На думку майора ЗСУ, сьогодні правильно говорити про певні контрнаступальні дії для того, щоб не створювати ілюзій, не будувати великих очікувань для українського суспільства. Слово "контрнаступ" часто викликає неоднозначні відчуття, тому краще постфактум звітувати про звільнені 400 кілометрів, зазначивши, що це контрдії.

Тим паче низка цих подій пов'язані саме з очищенням сірої зони, де були помічені росіяни, і зачищенням цієї території від ворожих підрозділів. Тому я прихильник говорити саме про контрдії,

– сказав Андрій Ткачук.

Коли ми зможемо говорити про цю операцію повноцінно, тоді можна буде змінити визначення. Але лише після того, коли всі побачать результат і наслідки, особливо для росіян.

Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан зауважив, що коли ми говоримо про звільнення 400 квадратних кілометрів, то мовиться про Дніпропетровську та Запорізьку області. Ворог планував вийти на трасу до Запоріжжя, але українські контрдії не дали цього зробити. Окупанти так і не встигли закріпитися.

Що відбувається на Дніпропетровщині?