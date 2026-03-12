Генштаб подтвердил освобождение 400 квадратных километров Днепропетровщины. Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, можно ли называть такую операцию контрнаступлением.

К теме Мощный удар, – военный обозреватель разобрал, чем Кремлю угрожают действия ВСУ на Днепропетровщине

Действительно ли Украина перешла в контрнаступление?

По мнению майора ВСУ, сегодня правильно говорить об определенных контрнаступательных действиях для того, чтобы не создавать иллюзий, не строить больших ожиданий для украинского общества. Слово "контрнаступление" часто вызывает неоднозначные ощущения, поэтому лучше постфактум отчитываться об освобожденных 400 километрах, отметив, что это контрдействия.

Тем более ряд этих событий связаны именно с очисткой серой зоны, где были замечены россияне, и зачисткой этой территории от вражеских подразделений. Поэтому я сторонник говорить именно о контрдействии,

– сказал Андрей Ткачук.

Когда мы сможем говорить об этой операции полноценно, тогда можно будет изменить определение. Но только после того, когда все увидят результат и последствия, особенно для россиян.

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан заметил, что когда мы говорим об освобождении 400 квадратных километров, то говорится о Днепропетровской и Запорожской областях. Враг планировал выйти на трассу в Запорожье, но украинские контрдействия не дали этого сделать. Оккупанты так и не успели закрепиться.

Что происходит на Днепропетровщине?