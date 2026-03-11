Наступление врага на Днепропетровщину было не только военной, но и информационной кампанией. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что Россия прилагала максимум усилий, чтобы зайти в новую область.

Что для врага означает освобождение Днепропетровщины?

Россия придавала большое значение заходу оккупационного войска в Днепропетровскую область. Хотя говорилось о малых группах солдат, но Кремль подавал это как "стратегическую победу". Как только там появились первые захватчики, россияне начали выдвигать претензии на эту область.

На этом фоне внутри Украины также распространялись очень пессимистические настроения. Хотя в это время тяжелые боестолкновения велись под Покровском и Мирноградом, а границы Днепропетровщины пересекли лишь несколько вражеских солдат.

Россия подавала это как стратегический успех. Теперь получается, что на одном из направлений они стратегически проиграли. Освобождение Днепропетровщины – серьезный удар и вызов,

– подчеркнул военный обозреватель.

Интересно, что Кремль снова отправил россиян на верную гибель, ведь результативность уничтожения оккупантов очень высока. Все потери врага в Днепропетровской области оказались напрасными. Более того, Вооруженные Силы Украины освободили эти территории быстрее, чем враг их захватывал.

Вполне вероятно, что сейчас Путин начнет рассказывать, что оккупационная армия не отступила, а якобы "выравнивает фронт" или придумает другое объяснение. Впрочем, безусловно, глава Кремля будет иметь негативные политические последствия.

Обратите внимание! Генерал армии Николай Маломуж рассказал, что Украина долго готовилась к контрнаступательной операции, российское выступление на Днепропетровщине обязательно надо было "срезать". Поэтому состоялась успешная операция, оперативные действия фактически благодаря десантно-штурмовой бригаде.

Также важно сказать, что теперь под угрозой планы врага на Запорожскую область. Российское военное командование не раз говорило, что после Днепропетровщины якобы смогут "развить стратегический успех" и будут продвигать дальше.

Оккупанты до сих пор заявляют об успехе возле Гуляйполя, Александровки. Они действительно давят на этих направлениях, но все это происходит за счет больших потерь. Вполне вероятно, что там также повторится ситуация как на Днепропетровщине.

