Об этом проинформировали в своем отчете аналитики Института изучения войны (ISW).

Что известно об успехах ВСУ на фронте?

Успешное контрнаступление украинских сил в конце 2025 и в начале 2026 года позволило вытеснить противника из Днепропетровской области и сорвать планы России на весеннее наступление.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов заявил, что подразделения ВСУ продвинулись примерно на 12 километров вглубь российских позиций между населенными пунктами Новое Запорожье и Доброполье. Тогда как в направлении Александровки десантники сумели продвинуться на 10 – 11 километров.

К слову! Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что сейчас Силы обороны на некоторых участках фронта вернули инициативу себе. А враг тем временем уже три месяца подряд пытается продвинуться в направлении Гуляйполя.

Аналитики ISW предполагают, что успеху защитников способствовали плохие погодные условия, которые мешали оккупантам проводить штурмы, и умелое применение ударных беспилотников в непогоду.

Снежная и туманная погода, вероятно, препятствовала операциям российских беспилотников, таким как воздушная разведка и удары, из-за плохой видимости,

– пишут эксперты.

Между тем командующий украинскими воздушно-десантными войсками генерал-майор Олег Апостол отметил, что украинский Генштаб выбрал для наступления передовой сектор, где у российских сил не было значительных скоплений живой силы. Вероятно, именно это позволило эффективно проникнуть на вражеские позиции.

Аналитики отмечают, что еще в декабре 2025 года ISW писал, о недостатке живой силы и техники у российских войск для одновременной обороны и проведения наступления вдоль Гуляйпольского и Александровского направлений. Поэтому, говорят специалисты, из-за этого Россия должна или сократить зону штурмов, или выделить дополнительные ресурсы.

Украинские силы – как пехотные, так и механизированные подразделения – видимо, воспользовались пробелами в российской обороне, усиленными снижением активности российских беспилотников в условиях плохой погоды,

– отмечается в отчете.

Кроме того, существенно повлияло на ход событий на фронте – блокирование компанией SpaceX связи Starlink для России. Украинские воздушно-десантные войска сообщали о значительном ухудшении ведения боевых действий российскими войсками на Александровском направлении.

Также Силы обороны применили улучшенную тактику выявления и уничтожения российских операторов БпЛА на разных участках фронта. Аналитики отметили, что после блокировки Starlink вражеские войска были вынуждены использовать менее эффективные технологии – это позволило украинским подразделениям точнее уничтожать системы связи противника и отслеживать как операторов дронов, так и их стартовые площадки.

Сколько территорий в 2026 году Силам обороны удалось вернуть под свой контроль?