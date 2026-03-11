Атаки Сил обороны Украины по таким предприятиям стали системными. Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил 24 Каналу, что это стратегические удары.

Как Украина перешла к системным ударам?

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что ВСУ перешли с единичных ударов по крупным НПЗ, складам к системности. Украина системно работает по основным крупным предприятиям. Это ракетное вооружение, взрывчатые элементы и так далее.

Мы перешли в системность. Здесь происходят стратегические удары. То есть сначала обезглавливают, а потом уже лишают других элементов, которые просто не позволят России восстановить некоторые способности. Это довольно успешный удар,

– сказал он.

Возможно, сейчас Россия начнет стягивать больше систем противовоздушной обороны на основные объекты. Но в условиях применения не только ударных беспилотников, а и крылатых ракет врагу будет сложно сейчас формировать защиту воздушного пространства в условиях остатков ПВО.

Оккупанты не перетянут всю систему, основные системы противовоздушной обороны из Ленинградской и Московской области. Но они будут пытаться формировать защиту на основных объектах для России, которые производят оружие.

Большинство самых интересных для Украины объектов по тактическому ракетному вооружению находится в Московской области. Это и Раменское, и Королево. Там очень хорошая система противовоздушной обороны.

Но в то же время эта система ПВО не способна будет защитить Московскую или Ленинградскую области от баллистики. Поэтому здесь надо говорить о нашем движении в баллистические технологии для того, чтобы пробивать противовоздушную оборону,

– добавил авиаэксперт.

