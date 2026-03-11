Атаки Сил оборони України по таких підприємствах стали системними. Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що це стратегічні удари.

Читайте також Було в єдиному екземплярі, – авіаексперт розібрав результати удару по заводу у Брянську

Як Україна перейшла до системних ударів?

Анатолій Храпчинський підкреслив, що ЗСУ перейшли з поодиноких ударів по великих НПЗ, складах до системності. Україна системно працює по основних великих підприємствах. Це ракетне озброєння, вибухові елементи і так далі.

Ми перейшли в системність. Тут відбуваються стратегічні удари. Тобто спочатку обезголовлюють, а потім вже позбавляють інших елементів, які просто не дозволять Росії відновити деякі спроможності. Це доволі успішний удар,
– сказав він.

Можливо, зараз Росія почне стягувати більше систем протиповітряної оборони на основні об'єкти. Але в умовах застосування не лише ударних безпілотників, а і крилатих ракет ворогу буде складно зараз формувати захист повітряного простору в умовах залишків ППО.

Окупанти не перетягнуть всю систему, основні системи протиповітряної оборони з Ленінградської та Московської області. Але вони намагатимуться формувати захист на основних об'єктах для Росії, які виробляють зброю.

Більшість найцікавіших для України об'єктів щодо тактичного ракетного озброєння перебуває у Московській області. Це і Раменське, і Корольове. Там дуже хороша система протиповітряної оборони.

Але водночас ця система ППО не здатна буде захистити Московську або Ленінградську області від балістики. Тому тут треба казати про наш рух в балістичні технології для того, щоб пробивати протиповітряну оборону,
– додав авіаексперт.

Удари по заводах Росії: останні новини

  • Зранку 9 березня у російському Великому Новгороді вкотре вгатили по хімзаводу. Хімічне підприємство "Акрон" виготовляє аміак, карбамід, аміачну селітру, NPK-добрива та інші промислові хімікати.

  • Ввечері 10 березня ракети Storm Shadow атакували російський Брянськ. Під атакою опинився завод "Кремній Ел". Він виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських дронів.

  • 11 березня стало відомо, що у Тольятті горить один із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Вибухи лунали біля хімічного підприємства "КуйбишевАзот". За словами місцевих жителів, завод міг опинитися під атакою дронів.