Атаки Сил оборони України по таких підприємствах стали системними. Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що це стратегічні удари.
Як Україна перейшла до системних ударів?
Анатолій Храпчинський підкреслив, що ЗСУ перейшли з поодиноких ударів по великих НПЗ, складах до системності. Україна системно працює по основних великих підприємствах. Це ракетне озброєння, вибухові елементи і так далі.
Ми перейшли в системність. Тут відбуваються стратегічні удари. Тобто спочатку обезголовлюють, а потім вже позбавляють інших елементів, які просто не дозволять Росії відновити деякі спроможності. Це доволі успішний удар,
– сказав він.
Можливо, зараз Росія почне стягувати більше систем протиповітряної оборони на основні об'єкти. Але в умовах застосування не лише ударних безпілотників, а і крилатих ракет ворогу буде складно зараз формувати захист повітряного простору в умовах залишків ППО.
Окупанти не перетягнуть всю систему, основні системи протиповітряної оборони з Ленінградської та Московської області. Але вони намагатимуться формувати захист на основних об'єктах для Росії, які виробляють зброю.
Більшість найцікавіших для України об'єктів щодо тактичного ракетного озброєння перебуває у Московській області. Це і Раменське, і Корольове. Там дуже хороша система протиповітряної оборони.
Але водночас ця система ППО не здатна буде захистити Московську або Ленінградську області від балістики. Тому тут треба казати про наш рух в балістичні технології для того, щоб пробивати протиповітряну оборону,
– додав авіаексперт.
Удари по заводах Росії: останні новини
Зранку 9 березня у російському Великому Новгороді вкотре вгатили по хімзаводу. Хімічне підприємство "Акрон" виготовляє аміак, карбамід, аміачну селітру, NPK-добрива та інші промислові хімікати.
Ввечері 10 березня ракети Storm Shadow атакували російський Брянськ. Під атакою опинився завод "Кремній Ел". Він виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС і РЕБ та російських дронів.
11 березня стало відомо, що у Тольятті горить один із найбільших виробників азотних добрив у Росії. Вибухи лунали біля хімічного підприємства "КуйбишевАзот". За словами місцевих жителів, завод міг опинитися під атакою дронів.