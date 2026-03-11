Атаки Сил оборони України по таких підприємствах стали системними. Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що це стратегічні удари.

Як Україна перейшла до системних ударів?

Анатолій Храпчинський підкреслив, що ЗСУ перейшли з поодиноких ударів по великих НПЗ, складах до системності. Україна системно працює по основних великих підприємствах. Це ракетне озброєння, вибухові елементи і так далі.

Ми перейшли в системність. Тут відбуваються стратегічні удари. Тобто спочатку обезголовлюють, а потім вже позбавляють інших елементів, які просто не дозволять Росії відновити деякі спроможності. Це доволі успішний удар,

– сказав він.

Можливо, зараз Росія почне стягувати більше систем протиповітряної оборони на основні об'єкти. Але в умовах застосування не лише ударних безпілотників, а і крилатих ракет ворогу буде складно зараз формувати захист повітряного простору в умовах залишків ППО.

Окупанти не перетягнуть всю систему, основні системи протиповітряної оборони з Ленінградської та Московської області. Але вони намагатимуться формувати захист на основних об'єктах для Росії, які виробляють зброю.

Більшість найцікавіших для України об'єктів щодо тактичного ракетного озброєння перебуває у Московській області. Це і Раменське, і Корольове. Там дуже хороша система протиповітряної оборони.

Але водночас ця система ППО не здатна буде захистити Московську або Ленінградську області від балістики. Тому тут треба казати про наш рух в балістичні технології для того, щоб пробивати протиповітряну оборону,

– додав авіаексперт.

