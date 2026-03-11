Це одне з найбільших підприємств хімічної промисловості Росії, яке виробляє добрива та сировину для різних галузей економіки. Про це розповідають росЗМІ.

Що відомо про пожежу на заводі?

Інформація про атаку з’явилася у місцевих телеграм-каналах та повідомленнях жителів Тольятті. Вони пишуть про вибухи в районі хімічного заводу та можливу роботу безпілотників

За попередніми даними, ціллю атаки могло стати підприємство ПАТ "КуйбишевАзот", яке розташоване у промисловій зоні міста.

Офіційні російські органи влади наразі не надали детальної інформації про пошкодження чи можливі наслідки інциденту.

Яке значення має підприємство?

Підприємство "КуйбишевАзот" є одним із найбільших хімічних заводів Росії. Воно розташоване у місті Тольятті Самарської області та було засноване у 1966 році.

Основною продукцією підприємства є: капролактам, поліамід-6, технічна нитка, аміачна селітра, карбамід, сульфат амонію, аміак, слабка азотна кислота

Ці речовини широко використовуються у виробництві мінеральних добрив, пластмас, текстильних матеріалів та промислових волокон. Тому "КуйбишевАзот" відіграє важливу роль у російській хімічній промисловості та аграрному секторі.

Крім того, підприємство постачає капролактам, що є ключовою сировиною для виробництва поліамідних пластмас та текстильних ниток. Такі матеріали застосовують у різних галузях – від легкої промисловості до машинобудування.

Підприємство також є одним із найбільших роботодавців у регіоні та важливим платником податків для місцевого бюджету.

