Успехи украинской армии на этом участке фронта подтвердил и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Успех этой операции и дальнейшие перспективы на фронте специально для 24 Канала разобрали бывшие генералы, офицеры и военные эксперты.

К теме Россияне совершили еще несколько прорывов границы на Сумщине и готовят весеннее наступление: как изменилась линия фронта за неделю

Как удалось освободить территории на Днепропетровщине?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал, что россияне своим наступлением вклинились в Днепропетровскую область. Украина долго готовила операцию по освобождению территорий. Это вражеское выступление надо было срезать, уничтожив оккупантов. Эту операцию наконец подготовили и оперативно провели, фактически, за счет десантно-штурмовой бригады.

Была подготовлена нестандартная эффективная операция по уничтожению основных и резервных сил, подтянувшихся для поддержки. Еще несколько населенных пунктов на стадии освобождения. Продолжается активная огневая работа, оперативная работа. Есть реальный успех и преимущество в том, что освобожденных территорий больше, чем оккупированных,

– отметил генерал армии.

Он продолжил, что такая же ситуация на Гуляйпольском направлении. Там провели ряд операций и продвинулись вперед. Это то, что позволило нам иметь преимущество у Орехова и Александровки. Это те направления, которые враг рассматривает как альтернативу Покровскому и Мирноградскому для наступления. Здесь происходило очень много атак.

Обратите внимание! В Генштабе сообщили, что почти вся территория Днепропетровской области уже освобождена от оккупантов. Осталось доработать в 3 селах и зачистить еще 2 села. В общем деоккупировано 400 квадратных километров.

Маломуж ответил, как удалось освободить территории на Днепропетровщине: смотрите видео

Что означают успешные контратаки ВСУ на фронте?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил, что у россиян завершается прошлогодняя наступательная кампания. У них не хватает стратегических резервов. У россиян будет начинаться оперативная пауза. Техника, боеприпасы, личный состав отправляются не на фронт, а накапливаются в тылу под летнюю военную кампанию 2026 года.

"Уменьшение боевых возможностей россиян было прогнозируемым. Впрочем контратаки ВСУ на южном направлении могут стать оперативными. Можно провести еще несколько операций для улучшения наших оперативных позиций, не стратегических в районе Гуляйполя, в районе Покровска. Там россияне сейчас используют остатки своих резервов", – отметил полковник запаса ВСУ.

По его словам, по всей линии фронта видно уменьшение количества атак, которые организуют россияне. Впрочем еще рано говорить объективно, что ВСУ перехватили инициативу. Причина в том, что у россиян заканчиваются стратегические резервы. Мы пока не готовы проводить масштабные наступательные операции, в частности, из-за недостатка необходимого вооружения.

Свитан объяснил, что означают успешные контратаки ВСУ на фронте: смотрите видео

Какова дальнейшая перспектива успешных контратак?

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко высказал мнение, что уже более месяца ВСУ находятся в активной обороне. Это означает, украинцы не только отражают наступления, но и контратакуют, освобождают территории в Днепропетровской и Запорожской областях, срывают идею продвижения врага в этих регионах.

Кроме того, это разрушает вражеские планы по подготовке будущей весенне-летней наступательной кампании. К сожалению, сил у украинских военных недостаточную для мощного контрнаступления. Нужна еще поддержка. Впрочем медленно контратаки происходят. Враг уже 2 года не может захватить Покровск, а потому параллельно пытается развивать наступление на других направлениях,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Он добавил, что из запланированных 14 дивизий враг сумел собрать только 7, и большую их часть уже потратил. Процесс атак для россиян усложнился, потому что с декабря количество вновь прибывших в российскую армию меньше, чем их потери. У них есть задача на этот год продвигаться вперед, но ресурса для этого недостаточно, поэтому они ищут дополнительные методы косвенной мобилизации.

Романенко предположил дальнейшую перспективу контратак ВСУ на Юге: смотрите видео

Ситуация на фронте: последние новости