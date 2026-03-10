Ситуация на фронте остается напряженной, однако значительная часть российских атак не приносит результатов и сопровождается большими потерями. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какая ситуация на фронте?

Российские войска 9 марта продолжали наступательные операции на нескольких направлениях фронта, однако на большинстве участков не смогли достичь подтвержденных успехов. В частности, атаки продолжались на севере Сумской области, где российские подразделения пытались продвинуться в направлении Бачевска, Суходола, Кучеровки, Вовфина, Павловки и Новой Сечи, но без результата.

Подобная ситуация наблюдалась и на Харьковщине. Российские войска атаковали вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Старицы и Лимана, а также в направлении Зыбино и Веселого. По словам российских военных блоггеров, наступление в этом районе превратилось в "ежедневную бойню", где российские подразделения продвигаются лишь на 100 – 300 метров в сутки.

На Купянском направлении украинские силы, наоборот, смогли улучшить позиции. Геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ продвинулись в районе села Подолов к востоку от Купянска. Российские войска атаковали у Куриловки и Купянска-Узлового, а по данным российских источников, в самом Купянске происходили украинские контратаки. Украинские военные также нанесли удар по скоплению российских войск вблизи Петропавловки.

Ситуация на фронте по состоянию на утро 10 марта / Карты ISW

Боевые действия продолжались и в Донецкой области. Российские силы атаковали вблизи Лимана, Славянска, Константиновки и Дружковки. Украинские военные сообщают, что российская армия активно использует тактику малых групп и значительное численное преимущество – иногда до 10 российских военных на одного украинского. Часто в штурмах участвуют минимально подготовленные или даже невооруженные солдаты.

На Покровском направлении российские атаки также продолжаются, однако продвижение остается медленным и очень дорогим. Украинские военные создали так называемую "килл-зону", где российские подразделения вынуждены двигаться малыми группами и могут неделями пытаться занять одну позицию. При этом ВСУ значительно усилили использование FPV-дронов, которые начали поражать российские логистические маршруты далеко от линии фронта.

В то же время на южном направлении украинские войска смогли продвинуться в районе Гуляйполя и на западе Запорожской области. Бои продолжаются также вблизи Орехова, где российские войска пытаются атаковать и наносят удары по мостам, обеспечивающих украинскую логистику.

Кроме того, российские подразделения осуществляли ограниченные атаки на Херсонском направлении вблизи Антоновского моста, но без какого-либо продвижения.

Что известно о контрнаступлении?