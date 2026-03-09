Однако, ситуацию стабилизировать удалось не во всей Запорожской области. Об этом в интервью Подробностям заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майор Олег Апостол.

Что помогало ВСУ продвигаться?

По словам Апостола, ключевым для успеха стало "полное соблюдение тишины" на всех этапах операций. Он отметил, что не нужно освещать определенные моменты и успехи, ведь раннее раскрытие информации может дать врагу возможность реагировать.

Пока враг не получает правдивой информации, мы можем продвигаться. А если информация станет известной раньше времени, успех можно потерять или операция остановится на определенном рубеже,

– добавил он.

В то же время генерал-майор не подтвердил стабилизацию ситуации во всей Запорожской области. Олег Апостол объяснил, что отвечает только за свой участок фронта. По его словам, российские войска пытаются продвигаться в направлении Орехова и Запорожья, поэтому ситуация там постоянно меняется, ведь враг может перебрасывать новые резервы.

Что известно о контрнаступлении ВСУ?