Однако, ситуацию стабилизировать удалось не во всей Запорожской области. Об этом в интервью Подробностям заявил командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майор Олег Апостол.
Что помогало ВСУ продвигаться?
По словам Апостола, ключевым для успеха стало "полное соблюдение тишины" на всех этапах операций. Он отметил, что не нужно освещать определенные моменты и успехи, ведь раннее раскрытие информации может дать врагу возможность реагировать.
Пока враг не получает правдивой информации, мы можем продвигаться. А если информация станет известной раньше времени, успех можно потерять или операция остановится на определенном рубеже,
– добавил он.
В то же время генерал-майор не подтвердил стабилизацию ситуации во всей Запорожской области. Олег Апостол объяснил, что отвечает только за свой участок фронта. По его словам, российские войска пытаются продвигаться в направлении Орехова и Запорожья, поэтому ситуация там постоянно меняется, ведь враг может перебрасывать новые резервы.
Что известно о контрнаступлении ВСУ?
По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского рассказал, что с начала контрнаступательной операции ВСУ восстановили контроль над более 400 квадратными километрами территории. На Александровском направлении за месяц восстановлен контроль над 285,6 квадратных километров, даже несмотря на то, что враг имеет существенное количественное преимущество.
Аналитики ISW отмечают, что успехи украинской армии заставляют российское командование перебросить элитные подразделения с Покровского направления и Доброполья. Такие перемещения могут усложнить планы России относительно ожидаемого наступления на пояс крепостей в весенне-летнем периоде 2026 года.
Руководитель Центр противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что украинские военные достигли важных результатов на линии фронта. По его словам, российские войска не смогли реализовать свои стратегические планы на осенне-зимний период.