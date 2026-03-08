Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Как наступление ВСУ помешало дальнейшим планам России?

В отчете отмечается, что российское военное командование перебросило элитные воздушно-десантные и морские пехотные подразделения с Покровского направления и Добропольского тактического района на востоке Украины на южный участок фронта.

Эксперты напоминают, что Россия уже неоднократно перебрасывала элитные подразделения морской пехоты на приоритетные направления в ответ на украинские контратаки. В частности, подобная ситуация была на Курском направлении в августе 2024 года и в Добропольском тактическом районе в сентябре 2025 года.

В то же время переброска подразделений воздушно-десантных войск на юг Украины состоялась еще в январе – до начала украинского контрнаступления. Это может свидетельствовать о том, что Россия планировала развивать свои тактические успехи на направлении Гуляйполя весной и летом 2026 года, отмечают в ISW.

Таким образом, контрнаступление Украины в феврале 2026 года могло сорвать планы России по дальнейшему использованию тактических успехов в Запорожской области, а также могло негативно повлиять на ожидаемое весенне-летнее наступление 2026 года на украинский "пояс крепостей",

– считают аналитики.

В отчете также отмечается, что переброска российских войск из операций в Донецкой области в Днепропетровскую и Запорожскую области демонстрирует сложные дилеммы, с которыми сталкивается российское командование. Речь идет о попытках одновременно вести несколько наступательных операций на разных участках фронта, что еще больше осложняется украинскими контратаками.

"Российские войска ранее не могли проводить одновременные наступления на разных участках фронта, и маловероятно, что они смогут приложить значительные усилия для продвижения в районе "Крепостного пояса", одновременно противодействуя недавним успехам Украины на Гуляйпольском и Александровском направлениях", – подытожили аналитики ISW.

Кстати, бывший советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак отметил в эфире 24 Канала, что Россия готовит больше наступательных операций. В то же время соотношение сил на фронте, по мнению эксперта, пока не в пользу россиян.

Какие успехи имели Силы обороны на Юге с наступлением?