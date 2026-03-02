Об этом свидетельствуют обновленные данные аналитического проекта DeepState.

Смотрите также Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала и военно-морской базы в Новороссийске

Где Силы обороны отбросили противника?

Как отмечают аналитики, продвижение произошло на Александровском направлении. Именно там сейчас украинские военные проводят наступательные операции.

Речь идет, в частности, о конкретных успехах вблизи Злагоды, Новогригорьевки, Новониколаевки, Степного и Тернового.

В Генштабе ранее уточняли, что операцию осуществляют боевые формирования и подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ. Они применяют как прицельные, так и мощные массированные удары, в результате которых удается уничтожать оккупантов, их вооружение, боевую технику и специальное оборудование. К примеру, только в течение суток украинские бойцы ликвидировали около 960 солдат вражеской армии.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Заметим, по мнению главы ЦПИ Андрея Коваленко, россияне провалили все стратегические замыслы, которые ставили себе целью на осень и зиму. В эфире 24 Канала он также рассказал о недавнем фактическом уничтожении инфраструктуры хранения горючего на Луганском направлении.

А что происходит в российском тылу?