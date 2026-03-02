Про це свідчать оновлені дані аналітичного проєкту DeepState.

Де Сили оборони відкинули противника?

Як зазначають аналітики, просування відбулося на Олександрівському напрямку. Саме там наразі українські військові проводять наступальні операції.

Йдеться, зокрема, про конкретні успіхи поблизу Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степового та Тернового.

У Генштабі раніше уточнювали, що операцію здійснюють бойові формування та підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вони застосовують як прицільні, так і потужні масовані удари, внаслідок яких вдається нищити окупантів, їхнє озброєння, бойову техніку та спеціальне обладнання. Приміром, лише впродовж доби українські бійці ліквідували близько 960 солдатів ворожої армії.

Зауважимо, на думку очільника ЦПД Андрія Коваленка, росіяни провалили всі стратегічні задуми, які ставили собі за мету на осінь і зиму. В етері 24 Каналу він також розповів про нещодавнє фактичне знищення інфраструктури зберігання пального на Луганському напрямку.

А що відбувається у російському тилу?