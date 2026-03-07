Бывший советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак рассказал 24 Каналу, что сегодня Украина находится на очень тяжелом этапе войны на истощение. Согласно заявлению Генерального штаба, военного и политического руководства Украины, соотношение сил в пользу Киева.

К теме Украина освободила 9 населенных пунктов, а россияне жалуются из-за отсутствия выплат: карты ISW

Как Украина планирует повернуть ситуацию в войне в свою пользу?

"Это не означает, что ситуация на передовой легкая. Мы все еще несем потери, и это очень трудно для Вооруженных Сил Украины. Но цена в виде человеческого ресурса и техники, которую россияне платят за каждый квадратный километр, 300 из которых они только что потеряли, значительно больше", – объяснил он.

Важно! В ГУР заявили, что во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление России в Запорожской области, где оборонительная операция продолжается в течение трех месяцев. Разведчики сорвали наступательные планы врага и не допустили их продвижения к областному центру. Во время операции было ликвидировано более 300 захватчиков убитыми и ранеными. Также на 39 человек пополнился обменный фонд Украины.

Соотношение сил, по его мнению, не в пользу россиян, ведь сейчас они фактически набирают в армию меньше людей, чем теряют.

Несколько недель назад недавно назначенный министр обороны Михаил Федоров заявил, что его план достичь цели в 50 тысяч потерь россиян в месяц убитыми или ранеными. Похоже эта стратегия направлена на то, чтобы вернуть ситуацию в войне на истощение в пользу Украины,

– отметил Юрий Сак.

В то же время на сегодня линия фронта практически заморожена. Россияне пытались провести несколько локальных атак, и продолжают это делать. Есть разведданные, по словам экс-советника министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, что Россия готовит больше наступательных операций, например, в Запорожской области весной. Но сегодня это замороженный фронт с очень большой зоной поражения.

Что известно о возможном наступлении врага?