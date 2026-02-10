Об этом пишет журналист Welt Кристоф Ваннер и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Будут ли россияне наступать весной?
В репортаже сообщается о вероятной активизации российских сил на нескольких направлениях. Среди них – районы Покровска, Гуляйполя и территории к западу от Запорожья.
Журналист отметил, что его информация основывается на основе открытых источников, спутниковых снимков и сообщений военных экспертов и блогеров. Также в материале отмечается, что часть данных невозможно проверить независимо.
В то же время руководитель центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что западные СМИ не является первоисточником информации о планах России, мол, о подготовке россиян к усилению давления на фронте украинская сторона знала еще в декабре – январе.
Западная пресса несколько отстает. Планы врага известны, понятны, СОУ делают все, чтобы срывать их максимально,
– добавил он.
Какова сейчас ситуация на фронте?
Российские военкоры заявляли о контрнаступлении ВСУ на Гуляйпольском направлении. Впрочем представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин опроверг эту информацию. Он заявил, что такие информационные "вбросы" россиян являются лишь попыткой оправдать свою предыдущую ложь. По его словам, на этом участке фронта диверсионные группы противника проникают в глубину украинской обороны, фотографируются с флагами и распространяют это как "доказательства" захвата населенных пунктов. Впрочем Силы обороны ликвидируют этих "смельчаков" уже через несколько часов.
По состоянию на 10 февраля российские подразделения сумели продвинуться на севере Сумской области, в районе Великого Бурлука и на Купянском направлении. Российские силы также недавно имели локальные продвижения в направлении Славянска.
В то же время украинские войска, по имеющимся данным, удерживали позиции или имели ограниченные успехи в направлении Гуляйполя.
В целом ситуация на поле боя остается напряженной без значительных изменений.