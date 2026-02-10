Изменения на фронте российско-украинской войны проанализировали в Институте изучения войны (ISW)

Смотрите также Страшная цена войны: NYT объяснило, почему смерть становится привычкой и сравнило потери Украины и России

Как изменилась линия фронта в Украине?

  • Российские подразделения за последнее время продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видео, обнародованные 8 февраля, свидетельствуют, что войска России продвинулись на север от населенного пункта Покровка, который расположен к юго-востоку от города Сумы.
  • 9 февраля российские войска продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом направлении нет.
  • В то же время обе стороны недавно демонстрировали активность в районе Великого Бурлука. Геолокационные материалы от 8 февраля указывают, что Силы обороны зачищали западную часть Чугуновки, что к северо-востоку от Большого Бурлука. Другие видео свидетельствуют, что войска России, вероятно, ранее продвинулись к западной Чугуновке со стороны международной границы.
  • На Купянском направлении российские силы осуществили механизированный штурм и, по геолокационным видео от 9 февраля, аналитики делают выводы о захвате Петропавловки, Степной Новоселовки и продвижении в районе Подолов. В то же время 10-й армейский корпус ВСУ сообщил, что штурм был отбит, а украинские военные уничтожили 2 многоцелевые бронированные боевые машины (МТЛБ), 11 вездеходов (КВД) и два багги, а также ликвидировали 21 российского военного, в том числе 17 погибли в бою.
  • 8 и 9 февраля российские войска продолжали наступательные операции к северу от Боровой вблизи Новоплатоновки, северо-восточнее Боровой в районе Новой Кругляковки, а также на юго-восток – вблизи Шиковки и Дружелюбовки, однако без продвижения.
  • Российские силы также недавно имели локальные продвижения в направлении Славянска. Геолокационные видео от 8 и 9 февраля указывают на движение оккупантов в восточной части Лимана и западнее населенного пункта Бондарное.
  • Незначительные тактические изменения зафиксированы и в районе Константиновка-Дружковка. По видеоматериалам от 9 февраля, российские войска несколько продвинулись в южной части Константиновки.
  • 9 февраля российские войска продолжали наступательные действия в тактическом районе Доброполья, однако подтвержденных продвижений не зафиксировано.
  • В тот же день российские подразделения вели наступательные операции и на Покровском направлении, но без изменений линии фронта.
  • 8 и 9 февраля российские войска атаковали вблизи Новопавловки, к северо-востоку от нее в районе Муравки и на юг – вблизи Филиала и Дачного, однако без результативного продвижения.
  • В те же дни российские силы действовали к северо-востоку от Александровки в районах Ивановки, Новохацкого и Андреевки-Клевцового, а также на восток – вблизи Александрограда, но линия фронта осталась без изменений.
  • Украинские войска, по имеющимся данным, удерживали позиции или имели ограниченные успехи на направлении Гуляйполя. Геолокационные кадры от 9 февраля зафиксировали российские удары по украинским позициям к северо-западу от Дорожнянки – в зоне, где ранее российские источники заявляли о собственном контроле.
  • 8 и 9 февраля российские войска продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, однако без подтвержденных продвижений.
  • На Херсонском направлении 9 февраля ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных атаках.

Карты фронта от ISW

Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, особые трудности для врага заметны в Запорожской области. Россия перебрасывает туда большие силы Росгвардии, чтобы предотвратить дезертирство. Россияне стреляют по собственным военным.

Какие еще изменения фиксируют на фронте?

  • В группировке войск "Восток" отметили, что Силы обороны продолжают контролировать северную часть Покровска. Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику.

  • Украинские подразделения контролируют северную часть Мирнограда. Там враг усиливает давление.

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что системные удары по вражеским аэродромам и другим объектам, которые обеспечивают боевую работу российской авиации, привели к сокращению применения КАБов примерно на 5%.