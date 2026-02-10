В угрупованні військ "Схід" наголосили, що Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська . Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що системні удари по ворожих аеродромах та інших об'єктах, які забезпечують бойову роботу російської авіації, призвели до скорочення застосування КАБів приблизно на 5%.