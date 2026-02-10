Зміни на фронті російсько-української війни проаналізували у Інституті вивчення війни (ISW)

Дивіться також Страшна ціна війни: NYT пояснило, чому смерть стає звичкою і порівняло втрати України й Росії

Як змінилася лінія фронту в Україні?

  • Російські підрозділи за останній час просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відео, оприлюднені 8 лютого, свідчать, що війська Росії просунулися на північ від населеного пункту Покровка, який розташований на південний схід від міста Суми.
  • 9 лютого російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому напрямку немає.
  • Водночас обидві сторони нещодавно демонстрували активність у районі Великого Бурлука. Геолокаційні матеріали від 8 лютого вказують, що Сили оборони зачищали західну частину Чугунівки, що на північний схід від Великого Бурлука. Інші відео свідчать, що війська Росії, ймовірно, раніше просунулися до західної Чугунівки з боку міжнародного кордону.
  • На Куп’янському напрямку російські сили здійснили механізований штурм і, за геолокаційними відео від 9 лютого, аналітики роблять висноки про захоплення Петропавлівки, Степової Новоселівки та просування в районі Подолів. Водночас 10-й армійський корпус ЗСУ повідомив, що штурм було відбито, а українські військові знищили 2 багатоцільові броньовані бойові машини (МТЛБ), 11 всюдиходів (КВД) та два баггі, а також ліквідували 21 російського військового, зокрема 17 загинули у бою.
  • 8 та 9 лютого російські війська продовжували наступальні операції на північ від Борової поблизу Новоплатонівки, на північний схід від Борової в районі Нової Кругляківки, а також на південний схід – поблизу Шиківки та Дружелюбівки, проте без просування.
  • Російські сили також нещодавно мали локальні просування на напрямку Слов’янська. Геолокаційні відео від 8 та 9 лютого вказують на рух окупантів у східній частині Лимана та західніше населеного пункту Бондарне.
  • Незначні тактичні зміни зафіксовані й у районі Костянтинівка-Дружківка. За відеоматеріалами від 9 лютого, російські війська дещо просунулися в південній частині Костянтинівки.
  • 9 лютого російські війська продовжували наступальні дії в тактичному районі Добропілля, однак підтверджених просувань не зафіксовано.
  • Того ж дня російські підрозділи вели наступальні операції й на Покровському напрямку, але без змін лінії фронту.
  • 8 та 9 лютого російські війська атакували поблизу Новопавлівки, на північний схід від неї в районі Муравки та на південь – поблизу Філії й Дачного, однак без результативного просування.
  • У ті ж дні російські сили діяли на північний схід від Олександрівки в районах Іванівки, Новохацького та Андріївки-Клевцового, а також на схід – поблизу Олександрограда, але лінія фронту залишилася без змін.
  • Українські війська, за наявними даними, утримували позиції або мали обмежені успіхи на напрямку Гуляйполя. Геолокаційні кадри від 9 лютого зафіксували російські удари по українських позиціях на північний захід від Дорожнянки – у зоні, де раніше російські джерела заявляли про власний контроль.
  • 8 та 9 лютого російські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області, однак без підтверджених просувань.
  • На Херсонському напрямку 9 лютого ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні атаки.

Карти фронту від ISW

Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, особливі труднощі для ворога помітні в Запорізькій області. Росія перекидає туди великі сили Росгвардії, щоб запобігти дезертирству. Росіяни стріляють по власних військових.

Які ще зміни фіксують на фронті?

  • В угрупованні військ "Схід" наголосили, що Сили оборони продовжують контролювати північну частину Покровська. Усі переміщення ворога своєчасно виявляються, завдається вогневе ураження по противнику.

  • Українські підрозділи контролюють північну частину Мирнограда. Там ворог посилґє тиск.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що системні удари по ворожих аеродромах та інших об'єктах, які забезпечують бойову роботу російської авіації, призвели до скорочення застосування КАБів приблизно на 5%.