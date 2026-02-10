Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, особливі труднощі помітні в Запорізькій області. Там ворог бив по своїх, також були удари з боку України.
Чому Кремль перекидає Росгвардію на Запоріжжя?
"Координація російських військ серйозно знизилася. Відповідно ворог очікує на збільшення СЗЧ, а ситуація буде неконтрольованою. Тому відправили Росгвардію, яка має взяти все під контроль", – додав Петро Андрющенко.
Мовиться про доволі велике перекидання сил, війська рухалися колоною. Такої кількості Росгвардії уже давно не спостерігали. Раніше це було у 2024 році, коли росіяни мали проблеми на лінії фронту й потрібні були засоби для контрпартизанської боротьби.
Тепер Росгвардія потрібна, щоб стежити за своїми, щоб вони не думали втекти, бо ситуація загрозлива. До того ж проблеми є не тільки в Запорізькій області, але й Херсонській. Там були удари по місцю базування пілотів і підрозділів, які тероризували Херсон. Все це також наслідки відключення Starlink.
Зверніть увагу! Про відключення Starlink у росіян стало відомо на початку лютого, коли з відповідним проханням до Ілона Маска та компанії SpaceX звернулись в Міноборони. Перед тим військові зафіксували, що Росія посилила обстріли, користуючись цим зв'язком. Відтепер працювати можуть лише верифіковані термінали.
"Росіяни справді розуміють, що відбуватиметься далі й до чого це може призвести. Вони не хочуть недооцінювати ризики втрати "мотивації" у бійців, тому щоб підвищити її рівень посилюють присутність Росгвардії", – підкреслив керівник Центру вивчення окупації.
Втім окупанти все одно втікатимуть у СЗЧ. По них відкриватимуть вогонь, що тільки більше деморалізує вороже військо. Зрозуміло, що для України це вигідно.
Як росіяни реагують на відключення Starlink?
- На фронті у ворога справжня істерика через обмеження роботи терміналів. Виникли критичні проблеми в управлінні підрозділами, координації. Саме від зв'язку залежить коригування вогню, відповідно на певних ділянках зменшилась інтенсивність боїв.
- Російські пропагандисти намагалися переконати, що проблеми буцімто є і в українців, але це неправда. "Рупор" Кремля Володимир Соловйов навіть звернувся до Дональда Трампа, щоб той "подзвонив до Маска і він отямився". Далі перейшов до погроз і заговорив про "удари по космічній орбіті".
- Українські військові підтверджують, що ефект від відключення Starlink уже помітний на фронті. Тепер противнику потрібно більше часу для налагодження роботи, планування дій, до того ж сигнал часто зникає і є нестабільним. Також це може вплинути на удари дронами по цивільних об'єктах, адже керування та навігація відбувалися через супутникові канали.