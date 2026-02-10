Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, особливі труднощі помітні в Запорізькій області. Там ворог бив по своїх, також були удари з боку України.

Читайте також Повезли офіцерів, – Андрющенко сказав, що задумали росіяни на фронті

Чому Кремль перекидає Росгвардію на Запоріжжя?

"Координація російських військ серйозно знизилася. Відповідно ворог очікує на збільшення СЗЧ, а ситуація буде неконтрольованою. Тому відправили Росгвардію, яка має взяти все під контроль", – додав Петро Андрющенко.

Мовиться про доволі велике перекидання сил, війська рухалися колоною. Такої кількості Росгвардії уже давно не спостерігали. Раніше це було у 2024 році, коли росіяни мали проблеми на лінії фронту й потрібні були засоби для контрпартизанської боротьби.

Тепер Росгвардія потрібна, щоб стежити за своїми, щоб вони не думали втекти, бо ситуація загрозлива. До того ж проблеми є не тільки в Запорізькій області, але й Херсонській. Там були удари по місцю базування пілотів і підрозділів, які тероризували Херсон. Все це також наслідки відключення Starlink.

Зверніть увагу! Про відключення Starlink у росіян стало відомо на початку лютого, коли з відповідним проханням до Ілона Маска та компанії SpaceX звернулись в Міноборони. Перед тим військові зафіксували, що Росія посилила обстріли, користуючись цим зв'язком. Відтепер працювати можуть лише верифіковані термінали.

"Росіяни справді розуміють, що відбуватиметься далі й до чого це може призвести. Вони не хочуть недооцінювати ризики втрати "мотивації" у бійців, тому щоб підвищити її рівень посилюють присутність Росгвардії", – підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Втім окупанти все одно втікатимуть у СЗЧ. По них відкриватимуть вогонь, що тільки більше деморалізує вороже військо. Зрозуміло, що для України це вигідно.

Як росіяни реагують на відключення Starlink?