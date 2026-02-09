Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, уточнивши, що на Бердянський відрізок вирушив особовий склад противника для проходження військової підготовки у навчальних таборах.

Запоріжжя та Донбас: що транспортує туди ворог?

Навчальні табори для російських новобранців облаштовані в Маріупольсько-Бердянській агломерації. Вони також є в районі Приморська, Мелітополя.

Вони явно повезли офіцерів на ротацію. Тих, хто по суті є інструкторами. Куди поділися ті, які там були раніше – відкрите питання,

– озвучив Андрющенко.

Зі слів керівника Центру вивчення окупації, згідно з графіком Росія також почала завозити нових контрактників, які мають пройти відповідну підготовку.

Бердянський напрямок – це не лише сам Бердянськ. Як пояснив Андрющенко, це ще й Токмак, Мелітополь, Василівка. Тобто ближче до лінії фронту. Він зауважив, що нині не видно тотального продовження насичення Гуляйпільського напрямку.

Андрющенко прогнозує, що російські загарбники з потеплінням почнуть промацувати українську оборону, сподіваючись, що повториться ситуація, яка раніше була з Гуляйполем, зможуть знайти слабке місце, аби там спробувати наступати.

"Вони дивляться на район міста Оріхів, від Василівки на північ на саме Запоріжжя, щоб просунутись ближче до міста. Це пріоритети, які абсолютно відповідають тим перекиданням сил, які ми бачили минулого тижня", – зазначив Андрющенко.

Це, з його слів, свідчить про те, що в районі Гуляйполя ситуація потрохи стабілізувалась і цей населений пункт відійшов у ворога на другий план.

Зауважте! Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук констатує, що Росія сконцентрована на Запорізькому напрямку і саме його визначила одним з основних для літньої кампанії. Він припустив, що окупанти посилять тиск на Оріхівський відрізок та вказав, що вони мають тактичні просування на Гуляйпільському і Степногірському відтинках фронту.

Аналізуючи рухи противника за останні сім днів, керівник Центру вивчення окупації зауважив на тому, що посилено перекидалися засоби й на Донеччину. Вантажівки їхали через Маріуполь, Новоазовськ. До середини тижня була вкрай несприятлива погода, росіяни намагалися транспортувати живу силу, техніку, БК, але траплялися затори, ДТП. Далися в знаки сніг, ожеледиця. Тому довелося на певний час зупинитися.

Все, що вони планували перекидати протягом тижня, по суті зробили за півтори доби. Це була велика кількість вантажівок, автотехніки й бронемашин. Все це поїхало на північ Донецької області,

– розповів Андрющенко.

Підсумовуючи, керівник Центру вивчення окупації зазначив, що поки що сил в Росії для того, аби забезпечити інтенсивність наступу, який був під час боїв за Авдіївку – немає.

Які задуми має ворог на весняно-літню кампанію?