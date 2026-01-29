До чого росіяни готуються на Гуляйпільському напрямку та навіщо рвуться до Райгородка на Донеччині – спеціально для 24 Каналу розібрали експерти. Деталі – читайте в матеріалі.

До речі Росіяни просуваються біля Вовчанська та закріпилися біля ще одного міста Донеччини: як змінилася лінія фронту за тиждень

На якому напрямку росіяни готують прорив?

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що росіяни переміщують велику кількість техніки та живої сили через Маріуполь на Гуляйпільський напрямок. Зараз погодні умови не дозволяють ворогу активно просуватися на фронті, тому окупанти займаються облаштуванням резервів. Щойно погодні умови дозволять – ворог посилить тиск, бо вважає цю ділянку фронту слабкою.

"Є велике перекидання техніки: автотехніки, бронетехніки. Також для облаштування позицій сюди везуть велику кількість генераторів. Це вказує на те, що сьогодні ворог ставить в пріоритет цю точку і намагатиметься тиснути на Гуляйпільському відтінку. Наскільки це буде успішно – інше питання", – зазначив Андрющенко.

Утім, не всю живу силу Росія кине на Гуляйпільський напрямок. Частина росіян залишиться поблизу, вичікуючи, чи вдасться їм продавити там Сили оборони України. Якщо росіянам не вдасться швидко просунутися, як вони сподіваються, то, на думку Андрющенка, частину резервів перекинуть на інші напрямки.

Андрющенко про перекидання техніки на Гуляйпільський напрямок: дивіться відео

На яке місто Росія націлилася на Донбасі?

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що на Донеччині росіяни намагаються зайти в Райгородок, що розташований неподалік Слов'янська, і з якого починається водогін Сіверський Донець – Донбас. Основне завдання ворога – відновити цей водогін, адже в Донецьку немає води, а з літа 2025 року усі водосховища спорожніли.

У Донецьку люди тижнями сидять без води. Окупанти намагаються завозити воду в бочках, намагаючись при цьому нажитися на людях, проте через морози вода замерзає і розриває бочки та труби, які заводять в будинки. Крім того, росіяни запустили у водопровід шахтну воду, що містить кислоту, яка роз'їдає залізо.

"На Донбасі майже нічого не лишилося, тож росіяни будуть виходити на Райгородок, тому спробують рухатися на півночі – з боку Лиману, на сході – з боку Сіверська, на півдні – з боку Часового Яру, щоби взяти під повний контроль цей водогін з боку Райгородка", – припустив полковник запасу ЗСУ.

Де розташований Райгородок: дивіться на карті

Водночас росіяни зменшили кількість наступальних операцій на Слов'янсько-Краматорському напрямку. Ворог сподівається, що під геополітичним тиском США, Сили оборони вийдуть з Донбасу в межах так званих мирних переговорів.

Світан про ціль ворога на Донбасі: дивіться відео

Окупанти зачаїлися на Лиманському напрямку

Заступник командира самохідного артилерійського дивізіону 66 ОМБр імені Мстислава Хороброго Роман "Стелс" повідомив, що темпи просування росіян на Лиманському напрямку знизилися і ситуація для Сил оборони покращилася. Військовим вдалося створити кілзону, завдяки чому ворог не може дійти до піхотних позицій наших захисників.

Окрім цього, також присутня сезонність наступальних дій, адже росіянам треба поповнювати піхоту, що не завжди в них виходить. Або ж вони обирають пріоритетом інший напрямок.

"Певні паузи є, але загалом, з власного досвіду кажу, вони тривають не довго – до 3 місяців може бути така пауза, не довше", – розповів військовий.

Боєць 66 ОМБр про Лиманський напрямок: дивіться відео

Що відбувається на інших напрямках?