Військовий експерт Сергій Грабський зазначив у розмові з 24 Каналом, яка ситуація зараз довкола Костянтинівки. Також він пояснив, з якого напрямку ворог намагається просунутися до Слов'янська та Краматорська.

Чому росіяни рвуться у Костянтинівку?

Грабський вважає, що тиск росіян у бік Костянтинівки є абсолютно логічними. Ділянка траси там, яка зараз не контролюється противником, суттєво обмежує його можливості щодо проведення наступальних дій. Тому тиск на Костянтинівку нарощуватиметься щодня.

Зверніть увагу! Для ворога важливо контролювати трасу, яка поєднує Бахмут, Костянтинівку, Покровськ і далі йде на Павлоград. В іншому випадку він не матиме можливості атакувати на Краматорському напрямку. Також траса з Костянтинівки веде на північ – у бік Краматорська.

"Вже зараз на південно-східних околицях міста ведуться відчайдушні бої. Противник намагається інфільтруватися та натиснути якомога сильніше на українські позиції для того, щоб взяти під контроль цей населений пункт", – наголосив він.

Власне інтенсивність боїв, які зараз ведуться поблизу Костянтинівки, забезпечує, за словами військового експерта, високий рівень втрат противника і те, що він може загрузнути у важких боях у місцях щільної міської забудови.

Чи будуть росіяни захоплювати Лиман?

Водночас росіяни намагаються просуватися до Слов'янська та Краматорська через Лиман та Святогірськ.

Противник, на думку Грабського, використовує свою сталу тактику взяття у кліщі на оперативному рівні. Лиман на сьогодні виглядає як надзвичайно важливий об'єкт інтересу противника, тому що все впирається у логістику.

Росіяни не намагаються зайти і вв'язатися у вуличні бої в Лимані. Вони хочуть обійти місто. Щодо Святогірська, то там вже з'являлися групи противника, які були ліквідовані.

Ворог прагне прорватися, оточити українські війська на Лиманському плацдармі і примусити їх відійти за річку Сіверський Донець. Потім взяти її під контроль, накопичити сили та засоби і намагатися форсувати річку з метою подальшого просування у бік Слов'янська,

– пояснив Сергій Грабський.

Росіяни, на думку військового експерта, хочуть отримати Лиман у неушкодженому вигляді, тому що це місто – індустріальний центр. Там є місця, щоб сховати та ремонтувати техніку, укрити особовий склад, створити запаси боєприпасів, озброєння і планувати подальші операції у бік як Слов'янська, так і у бік Ізюму у Харківської області.

