Про це пише The New York Times з посиланням на власних кореспондентів.

Як в Україні сприймають втрати?

Керівник київського бюро Ендрю Крамер заявив, що кількість втрат у війні Росії проти України є "вражаючою цифрою". За його словами, українці зі скорботою ставляться до загибелі своїх співвітчизників та вшановують їх.

Минулого літа я їхав автомобілем одним містечком у центральній Україні. Усі машини зупинилися, і ми також. Люди вийшли з авто і стали на коліна. Хтось у місті розсипав квіти просто на дорозі... Повз проїхала похоронна процесія, багато машин було заповнено військовими,

– розповів він.

Крім вищезгаданого, він нагадав про військове кладовище у Львові, яке перетворилося у "величезний простір, укритий українськими прапорами, які встановлюють на могилах загиблих воїнів", маючи на увазі Марсове поле.

Як у Росії ігнорують втрати?

Водночас кореспондент Іван Нечепуренко, який висвітлює події в Росії та за її межами, констатує, що в Росії створили армію найманців, внаслідок чого більшість населення стала ізольована від війни та втрат серед своїх.

"Кремль вибудував складну схему вербування, за якою літнім чоловікам, які не змогли знайти себе в житті, щедро платять за участь у бойових діях. Це фактично ізолює більшу частину населення від війни", – пояснює журналіст.

Чому втрат стає більше?

Аналізуючи масштаби втрат у російсько-українській війні, журналіст Марк Сантора пояснив, що здебільшого вони визначаються "величезною зоною ураження", яка постійно розширюється через безпілотники.

Масштаби смертей і руйнувань, мабуть, були найважчими для того, щоб донести їх до читачів. Лінія фронту, яка майже не нагадує лінію в традиційному розумінні, з кожним роком стає дедалі смертоноснішою, оскільки величезна зона ураження між двома сторонами розширюється, а дрони й роботи перетворюють будь-який рух у ній на смертельно небезпечну авантюру,

– сказав він.

Він пояснює, що ця зона ураження, протяжністю понад 1,2 кілометрів, приблизно дорівнює відстані від Чикаго до Нью-Йорка. Водночас увесь жах поширюється далеко за межі фронту через регулярні обстріл міст та селищ.

"Пошук способів жити серед смерті став центральною боротьбою для мільйонів українців уже понад чотири роки. Нещодавно Росія вдарила по пасажирському потягу, вбивши щонайменше трьох цивільних. Ця атака колись вважалася б шокуючою, а тепер, на жаль, стала звичною", – додав він.

